Wintereinbruch sorgt für glatte Straßen im Ostallgäu: Zehntausende Euro Schaden und eine Verletzte

In Ruderatshofen hat es gleich zwei Mal hintereinander gekracht: Zwei Autofahrer sind über eine Verkehrsinsel gerutscht und in ein Auto gekracht.

22.01.2023 | Stand: 14:16 Uhr

Auch im Ostallgäu hat der Wintereinbruch für schwierige Verhältnisse auf den Straßen gesorgt. Die Polizei berichtet von zahlreichen Unfällen.

Am Freitagnachmittag kam eine 27-Jährige Autofahrerin mit ihrem Pkw auf dem Weg von Obergünzburg nach Burg in Schleudern. Sie fuhr gegen eine Leitplanke. Der Sachschaden beträgt 4000 Euro. Am Samstagnachmittag ereignete sich bei Ruderatshofen gleich ein Doppelunfall ereignet. Ein 27-jähriger Autofahrer rutschte auf der Kreisstraße OAL7 an der Einmündung nach Apfeltrang auf der schneeglatten Fahrbahn. Er überfuhr eine Verkehrsinsel und kollidierte mit einem Auto, das an der Einmündung wartete. Die 21-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers wurde leicht verletzt. Es entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von 14.500 Euro. Wenige Augenblicke rutschte eine 24-jährige Autofahrerin samt Fahrzeug über die bereits beschädigte Verkehrsinsel und touchierte das Heck des bereits zuvor angefahren Pkws. Bei diesem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 4500 Euro.

Autofahrer kracht bei Lengenwang gegen Holzzaun und Verkehrszeichen

10.400 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls am Samstagabend bei Lengenwang. Ein 22-jähriger Autofahrer hatte auf der Staatsstraße 2008 in Richtung Seeg die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Nach Angaben der Polizei war er trotz Glätte zu schnell unterwegs gewesen. Sein Fahrzeug kam von der Straße ab, krachte gegen ein Verkehrszeichen und anschließend gegen einen Holzzaun. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

