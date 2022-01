Die 2G-Regel führt im Raum Marktoberdorf dazu, dass Gastronomen in sozialen Medien heftig attackiert werden. Diskussionen gibt es aber auch im Friseursalon.

18.01.2022 | Stand: 18:22 Uhr

„Wir gehen nie mehr zum Königswirt“, „das ist nicht mehr mein Lokal“, „Ihr teilt Eure Gäste in Gute und Ungezogene“: Daniel und Jasmin Endras erschraken nicht schlecht, als sie solche Kommentare unter ihrem jüngsten Facebook-Post lasen. Denn in dem Eintrag wollten der Bertoldshofener Königswirt und seine Frau nur ihre Erleichterung ausdrücken, dass es für Lokale in Bayern bei der 2G-Regel bleibt.