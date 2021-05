Wo der Klimawandel auch in Marktoberdorf spürbar ist

Der Klimastammtisch der Pfarreiengemeinschaft Marktoberdorf beschäftigt sich mit der Zukunft der Erde. Was er dabei besprochen hat und welche Tipps er hat.

Der Klimawandel ist auch vor der eigenen Haustür sichtbar: Auf der Buchel in Marktoberdorf wächst nicht mehr jeder Baum, die Erde im eigenen Garten ist im Moment hart, weil es kaum regnet, im Sommer sind manche Wiesen braun. Andererseits: Wenn es regnet, dann kann jede Menge vom Himmel rauschen. Deswegen wurden im Stadtgebiet die Dämme von Ettwieser Weiher in Marktoberdorf und Baldaufweiher in Sulzschneid saniert. Wie dem allen zu begegnen ist, war eines der Themen beim Online-Klimastammtisch der Pfarreiengemeinschaft Marktoberdorf.

Dabei wurde deutlich: Bei der Arbeit für den Klimaschutz kommt es zwar auf jeden einzelnen an, aber es hängt nicht von jedem einzelnen ab. Diese Einstellung bewahre bei globalen und komplexen Aufgaben vor einem Gefühl der Machtlosigkeit. Beim Klimastammtisch gab es Tipps und Hilfestellungen, wie man über globale Themen gesprochen werden kann, ohne beim Gegenüber gleich Fluchtreaktionen, Gegenbewegungen oder Erstarren in Resignation zu erzeugen, trotzdem aber die Dringlichkeit des Themas nahezubringen. (Lesen Sie auch: 18-Jähriger ist der "Hausmeister" des Waldes: Zu Besuch bei der Waldklima-Station im Oberallgäu)

Es muss nicht nur das Auto sein

Dabei gelte es, beweisbare Fakten auf den Tisch zu legen. Ein Argument sei die Mahnung des Weltklimarats mit Experten aus 195 Ländern. Ihnen zufolge muss die Geschwindigkeit der Energie-, Agrar- und Mobilitätswende vervielfacht werden, damit das Pariser Klimaziel, die Erderwärmung deutlich unter zwei Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu halten, erreicht wird. Andernfalls könnte die Erde schon in 30 Jahren völlig anders aussehen.

Das eigene Umdenken könnte schon damit beginnen, soweit möglich andere Verkehrsmittel als das Auto zu wählen. Viele Ziele ließen sich von Marktoberdorf aus mit der Bahn anfahren. „Da war ich erst skeptisch. Aber seit ich viel mehr mit der Bahn in die Arbeit fahre, bewege ich mich mehr, weil ich zum Bahnhof radle und ich kann meine Zeit im Zug besser nutzen als im Auto“, sagte ein Teilnehmer.

Gemeinsame Liebe

Wichtig sei auch, ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen. Da könne ein gemeinsames Projekt und eine gemeinsame Vision verbinden. Dazu zähle auch der Marktoberdorfer Klimastammtisch. Denn es mache Menschen glücklich, sich allein und mit anderen für das einzusetzen, was sie lieben: die Erde.

Der Klimastammtisch findet jeweils am dritten Freitag im Monat ab 20 Uhr statt.

