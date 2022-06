Kostenloses 5-Sterne-Erlebnis für Fahrradfahrer im Ostallgäu: Die Schlossparkrunde

Mit Muskelkraft und dem Fahrrad gibt es im Ostallgäu viel zu entdecken – nicht nur auf den 219 Kilometern der Schlossparkrunde.

25.06.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Bitteschön, nehmen Sie Platz auf dem Radsattel, denn der Tisch ist reich gedeckt: majestätische Berge, stille Seen, weite Wiesen, idyllische Orte – und die vielen Schlösser und Burgen der Region. Ein 5-Gang-Menü eben.

Das fanden auch die Tester des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, denn sie zeichneten die „Schlossparkradrunde im Allgäu“ mit fünf Sternen aus. Auf 219 Kilometern und in fünf Etappen führt sie von Nord nach Süd durch das köstliche Landschaftmenü des Ostallgäus und lässt erleben, was es so einzigartig macht. (Lesen Sie dazu auch: "Wie im Alpenkino": ABK Allgäuer Radtour startet in Obergünzburg)

Radtouren im Ostallgäu: Elf thematische Routen zwischen 25 und 65 Kilometern

Die Runde ist das herausragende Mehrtagesangebot der Radreiseregion Schlosspark. Zu dieser gehören elf thematische Regionalrouten zwischen 25 und 65 Kilometern. Sie machen weitere typisches Themen erlebbar: Ob Kneipp, Panorama oder Emmentaler „abradeln“ – das kann jeder nach Lust und Hunger entscheiden. Man kann einfach jedes Wochenende ein anderes Radmenü in der Heimat zu genießen.

Inspiration können sich Radler in den Tourist-Informationen holen, denn dort gibt es ein kostenloses Serviceheft, eine Raderlebniskarte und eine Radkarte Schlosspark im Allgäu. Der Name „Schlosspark“ kommt übrigens von der parkähnlichen Ostallgäuer Landschaft, die sich wie ein Park unterhalb der Schlösser und Burgen ausbreitet.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Lesen Sie auch

Allgäuer Radltour: Nach zwei Jahren Pause endlich wieder Auf in die Pedale

Die Serie Heimatentdecker zeigt jede Woche einen Tipp und stellt Angebote und Projekte im Ostallgäu vor, die es ohne Tourismus nicht gäbe.

Lesen Sie auch: Er kennt sich aus: Mit Tom Hennemann durch die Natur im Ostallgäu

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Marktoberdorf informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Marktoberdorf".