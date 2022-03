Wo sind die dicken Brummer im Ostallgäu?

Der Bund Naturschutz startet wieder seine Hummel-Hotline. Die Mitmach-Aktion im Ostallgäu zur Bestimmung von Wildbienen läuft noch bis Ostern.

31.03.2022 | Stand: 11:27 Uhr

Der Bund Naturschutz (BN) ruft auch in diesem Jahr wieder zur Mitmachaktion „Hummelhotline“ auf. Das Mitmachprojekt des Bund Naturschutz und des Instituts für Biodiversitätsinformation (IfBI) läuft ab sofort und noch bis Ostermontag. Über WhatsApp können Fotos von Hummeln mit Postleitzahl und Funddatum an die Nummer 0151/18460163 geschickt werden. Das Expertenteam des IfBI bestimmt umgehen die jeweilige Hummelart und sendet eine Antwort zurück.

2021 machten im Ostallgäu 1800 Hummelfreunde mit

Im vergangenen Jahr haben sich 1800 Hummelfreunde beteiligt. Sie schickten rund 5500 Fotos von 2500 Hummeln ein, die von den Insektenexperten bestimmt, eingeordnet und kartiert wurden. „Ziel des Projektes ist es, mehr über die verschiedenen Hummelarten in Bayern zu erfahren und die Menschen für die Natur vor der Haustür zu begeistern“, sagt Josef Kreuzer, Vorsitzender der BN-Kreisgruppe Ostallgäu-Kaufbeuren.

Sieben Hummelarten in den Gärten im Ostallgäu

Hummeln gehören zu den Wildbienen. Insgesamt gibt es in Deutschland 41 verschiedene Hummelarten, aber nur sieben können häufig in den Gärten beobachtet werden. Im vergangenen Jahr wurde mit Abstand am häufigsten die Erdhummel gesichtet, danach folgten die Acker-, Stein-, Wiesen- und Baumhummel. Trotz kühler Temperaturen sind bereits einige Hummeln eifrig an den Blüten unterwegs. „Zum Mitmachen braucht es eigentlich nur ein Handy mit Fotofunktion und WhatsApp“, sagt der Vorsitzende.

Zum Mitmachen reicht ein Handy

„Je mehr typische Hummel-Merkmale auf den Fotos abgelichtet sind, desto schneller kann das Hummel-Expertenteam die Art bestimmen“, weiß Kreuzer. Trotzdem bittet der BN darum, höchstens drei Fotos pro Nachricht zu schicken, damit die Durchsicht nicht zu lang dauert und die Anfrage schnell beantwortet werden kann.

Über 140 Hummelfotos konnten im vergangenen Jahr nicht bestimmt werden. „Das kann an der Qualität der Fotos liegen oder auch daran, dass einige Hummelarten sich äußerlich sehr ähneln. Besonders schwierig ist die Bestimmung der sogenannten Kuckuckshummelarten, die häufig mit den Wirtsarten verwechselt werden“, sagt Kreuzer.

Wer mitmacht, verbessert sein Wissen

Neben den Hummelbildern wurden den Experten im vergangenen Jahr auch Fotos von anderen Wildbienenarten oder besonders flauschigen Fliegen zugeschickt, wie etwa von der Mauerbiene oder von Wollschwebern. „Verwechslungen sind nicht schlimm! Dafür gibt es dieses Projekt. Nur wer sich mit den verschiedenen Arten beschäftigt, verbessert sein Wissen“, sagt der Vorsitzende der Kreisgruppe Ostallgäu-Kaufbeuren.

