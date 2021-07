Wohl bekomm's: Im Hubertus in Apfeltrang dreht sich jetzt alles ums Bier

Im Gasthof Hubertus dreht sich nach dem Umbau in den Zimmern und bei der Wellness alles ums Thema Bier. Wie man mit einem Zapfhahn in die Finnische Sauna kommt.

Wer im Landgasthof Hubertus im neuen Frühstücksraum steht, der liest von einer „tragischen Geschichte“. Oberhalb des Brotkorbs prangt die Weisheit, dass hinter jedem Laib Brot eben auch eine tragische Geschichte von Getreide stecke, das es nicht geschafft habe, in Bier weiterverwertet zu werden. Bier ist inzwischen in der Tat das zentrale Thema des Landgasthofs in Apfeltrang, der seit Kurzem umgebaut ist und teils renoviert seine Pforten wiedereröffnet hat.

Bild: Louis Zuchtriegel/r&s mayer Hotel und Objekt GmbH

Geführt wird das Haus mittlerweile in dritter Generation von Thomas Petrich. Er hat das nach dem Schutzpatron der Jäger ernannte Haus deutlich weiterentwickelt, nicht zuletzt auch mithilfe von Rüdiger Mayer von der Kemptener Firma r&s mayer Hotel und Objekt GmbH. Seit rund 20 Jahren arbeitet er mit Petrich zusammen, und auch die jüngsten Projekte seien gemeinschaftlich umgesetzt worden, wie beide berichten. Denn vor einigen Jahren fiel der Entschluss, die einst so beliebten Kegelbahnen dem Erdboden gleich zu machen und an Ort und Stelle einen Schalander mit Showbrauerei sowie einen Wellnessbereich im Erdgeschoss und weitere Gästezimmer im ersten Stock zu integrieren.

Das Bierbrauen ist das große Hobby des Apfeltranger Gastwirtes

„Das Hubertus ist eigentlich bekannt für seine Küche“, erzählt Mayer, ergänzt aber: Nun habe man entschieden, das Alleinstellungsmerkmal auf Petrichs großes Hobby, das Bierbrauen, zu legen. Schon seit 15 Jahren braut der Hubertus-Inhaber selbst, erst seit einigen Monaten aber mit einer professionellen Brauanlage, die nun eben für alle Gäste gut sichtbar im Schalander steht. Der Begriff Schalander kennzeichnet eigentlich jene Stube, in der Brauer früher nach getaner Arbeit eine gute Brotzeit – und eben auch Bier – zu sich nahmen. Im Hubertus ist er, mit gutem Blick auf den großzügigen Biergarten liegend, ein weiterer Raum, um sich aufzuhalten und Speisen zu sich zu nehmen.

„Wir haben im Hubertus alles dem Thema Bier untergeordnet“, erklärt Mayer die Grundidee seines Hotelkonzepts, das in Deutschland einmalig sei. Das bedeutet: Die Gästezimmer tragen allesamt Namen, die etwas mit Bier zu tun haben, sie heißen also Emmer, Smaragd oder Amber. Die neue Sauna im Wellness-Bereich wurde einem Eichenfass nachempfunden, der angrenzende Ruheraum gleicht einem Hopfengarten. In der Biosauna finden sich Malzkörner an der Decke, der Türgriff zur finnischen Sauna ist ein alter Zapfhahn.

Nicht zu viel Einblicke auf eventuell nur mit Bademantel bekleidete Gäste gewähren

460 Quadratmeter umfasst der Neubau auf zwei Stockwerken. Er wurde von Architekt Christian Stadtmüller aus Kaufbeuren entworfen. „Eine spannende Aufgabe“, sagt dieser. Es galt immerhin, den sehr langgezogenen Grundriss einer ehemaligen Kegelbahn zu verwenden – und auch sonst stellten sich einige Herausforderungen. Die Gänge von den Gästezimmern im ersten Stock zur ebenerdigen Wellness-Oase etwa sollten hell sein, ohne aber von außen zu viele Einblicke auf eventuell nur mit Bademantel bekleidete Gäste zu gewähren. Gelöst wurde dieses Problem mit Lamellen vor den Scheiben.

Moderne Architektur sollte darüber hinaus mit dem schon bestehenden Gebäude verbunden werden – eine Einheit ergab sich laut Stadtmüller über die Auswahl mit traditionellem Material. Verbaut wurde viel unbehandeltes Lerchenholz in Kombination mit teils großen Glasscheiben. Der Landgasthof bietet inzwischen 18 Zimmer im Haupthaus, acht weitere Zimmer sowie drei Familienappartements im Landhaus.

Braukurse und Führungen sollen zeigen, dass Bierbrauen "gar kein so großes Hexenwerk" ist

Es geht ums Bier: Der neue Saunabereich im Apfeltranger Landgasthof Hubertus. Bild: Louis Zuchtriegel/r&s mayer Hotel und Objekt GmbH

Ganz besonders im Zeichen des Bieres steht der Samstag, dann bietet Petrich regelmäßig Braukurse und eine Brauereiführung an. Ziel sei es, zu zeigen, dass Bierbrauen gar kein so großes Hexenwerk ist. Nach der langen Coronapause sind diese Führungen nun wieder möglich, reger Besuch ist garantiert. Allein 1500 Gutscheine sind bisher verkauft und warten darauf, eingelöst zu werden. Der neue Schalander mit der großen Bierbrauanlage wird so schnell also nicht verwaisen.

