Wohnzimmer-Ballett und Tiefbau - Wie sich Allgäuer Tanzschulen über Wasser halten

Seit Monaten sind Tanzschulen im Allgäu geschlossen. Online-Unterricht und staatliche Hilfen helfen kaum. Aufgeben ist für die Tanzlehrer trotzdem keine Option.

17.05.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Wie steht es eigentlich um die privaten Tanzschulen in dieser Zeit? „Wir müssen unsere Mieten und unsere Fixkosten zahlen und wissen nicht, wie lange wir noch durchhalten“. Jeanine Bravo, die mit ihrem Mann Jairo die Tanzschule J&J Dance in Obergünzburg und Kempten betreibt, ist eigentlich ein positiver Mensch, inzwischen aber sehr besorgt. 120 Schüler unterrichteten sie vor Corona, in 18 Kursen pro Woche, von Ballett über Hiphop, kreativen Kindertanz und Pilates bis Yoga und Zumba.

Allgäuer Tanzschulen: Online-Kurse machen nicht jedem Spaß

Den ersten Lockdown überstanden sie mit Kursen im YouTube-Livestream, nach Pfingsten 2020 führten sie Präsenzkurse mit verringerter Teilnehmerzahl und Hygienekonzept durch. Ab September starteten sie wieder richtig durch - bis der November-Lockdown kam und einfach nicht mehr endete. Ein Drittel der Kunden sprang im November sofort ab, weil Online-Tanzkurse (inzwischen finden sie per Zoom statt) nicht jedem Spaß machen. Das zweite Drittel verabschiedete sich nach Weihnachten, als klar wurde, dass es noch sehr lange beim reinen Online-Angebot bleiben würde.

Die Vermieter boten keine Reduzierung, nur eine Stundung der Miete an, aber darauf wollten sich die Bravos nicht einlassen. „Dann müssten wir ja, wenn es wieder losgeht, den zwei- oder dreifachen Umsatz reinschaffen“, sagt die Inhaberin. Ihr Mann hat sich inzwischen einen Bürojob gesucht, damit wenigstens der private Lebensunterhalt der Familie gesichert ist.

Gab es denn staatliche Hilfen? Im ersten Lockdown bekamen die Bravos Soforthilfe, für November und Dezember gab es nichts, weil da noch zwei Drittel der Kurse bezahlt wurden. Die Überbrückungshilfe 3 haben sie inzwischen beantragt - „eine wahnsinnig zeitintensive Geschichte“ sei das gewesen -, aber bisher ist noch kein Geld angekommen.

Jeanine Bravo hat Verständnis dafür, dass Tanzkurse nicht erlaubt sind, wenn die Infektionsgefahr zu hoch ist. Aber warum sie nicht einmal die Kindergruppen im Freien unterrichten darf, versteht sie nicht. Sie setzt ihre Hoffnung darauf, dass nach Pfingsten das Tanzen im Studio wieder erlaubt wird, natürlich mit Abstand und Lüften und Hygienekonzept.

Tanzschule Dartmann in Marktoberdorf: Die staatlichen Hilfen bringen wenig

Seit November komplett geschlossen ist die Tanzschule Dartmann, die sonst Kurse in Marktoberdorf, Füssen und Schongau anbietet. Anders als J&J-Dance bietet Tobias Dartmann ausschließlich klassische Tanzkurse an, die nicht im Abo, sondern pro Kurs gezahlt werden. Auch er hatte anfangs auf Online-Kurse gesetzt, aber ohne Erfolg. „Die Resonanz war ganz schlecht, die Kunden wollen das nicht“, berichtet er.

2019 hatte die Tanzschule Dartmann noch 1.000 Schüler gehabt. 2020 waren es 300, 2021 bisher kein einziger. Staatliche Hilfen haben die Dartmanns zwar bekommen, aber die betreffen nur einen Teil der betrieblichen Fixkosten. Da die Tanzschule keine eigenen Räumlichkeiten hat, sondern sie nach Bedarf stundenweise mietet, sind die Fixkosten ohnehin niedrig.

Die Hilfen bringen also wenig. „Die privaten Lebenshaltungskosten, Miete und Essen kriegst du halt nicht vom Staat ersetzt“, sagt der Inhaber. Er arbeitet deswegen inzwischen als LKW-Fahrer und Hilfsarbeiter in einem Tiefbauunternehmen. Auch er hofft auf „eine Art Notbetrieb“ nach Pfingsten. Kleine Kurse mit Abstand und Hygienekonzept seien „besser als nichts“, meint er. Von der Politik wünscht er sich mehr Verhältnismäßigkeit: „Wir dürfen nicht einmal einem Ehe- oder Hochzeitspaar Privatstunden geben, obwohl ich da fünf Meter Abstand halten kann“, bedauert er.

Und was ist, wenn der Lockdown nach Pfingsten weitergeht? Würden sie den Tanzschulbetrieb aufgeben? Nein, sagt Jeanine Bravo, daran möchte sie gar nicht denken. „Die Schule zu schließen wäre das Allerletzte - das ist unser Lebenswerk!“ Nein, sagt auch Tobias Dartmann, diese Option gibt es für ihn nicht. „Sobald es erlaubt ist, wieder Kurse zu geben, fange ich an. Gleich am nächsten Tag!“

