Ein Unbekannter hat offensichtlich an der Wertach bei Görisried unberechtigt geangelt. Ein Zeuge beobachtete ihn dabei. Die Polizei sucht nun nach Hinweise.

03.12.2021 | Stand: 14:12 Uhr

Ein 66-jähriger Angler hat am Mittwochnachmittag an der Wertach bei Görisried einen Unbekannten beobachtet, der dort offensichtlich unberechtigt geangelt hat.

Beamten stellen Blutspuren fest

Dieser war nach Angaben der Polizei in voller Fischermontur. In der Nähe stellten Beamten Blutspuren vom Ausnehmen eines Fisches fest. Der Unbekannte konnte unerkannt entkommen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktoberdorf unter der Nummer 08342/96040 oder per E-Mail an

pp-sws.marktoberdorf.pi@polizei.bayern.de