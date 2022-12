Zu Hause alt werden: Wie dieser Wunsch in Biessenhofen erfüllt wird

In Biessenhofen kümmert sich Quartiersmanagerin Regina Wegmann seit zwei Jahren um soziale Belange in der Gemeinde. So sieht ihre Arbeit aus.

29.12.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Seit zwei Jahren ist Regina Wegmann die gemeinsame Quartiersmanagerin von Biessenhofen und Bidingen. Im Gemeinderat Biessenhofen berichtete sie über den aktuellen Stand ihrer Arbeit. Im Rahmen des Quartierkonzepts befasst sich die Quartiersmanagerin mit den Themen „Wohnen und Grundversorgung“, „soziale Netzwerke“ und „ortsnahe Unterstützung“.

Wegmann nahm ihre Arbeit mitten in der Pandemie auf. Seitdem hat sich bereits viel getan: So wurde ein gemeinsamer Seniorenbeirat gegründet, der in den Dörfern gut vernetzt ist. Wichtig ist es, das Angebot bekannt zu machen und an die Personen heran zu kommen, berichtete Regina Wegmann.

Besonders für Seniorinnen und Senioren setzt sich Regina Wegmann tatkräftig ein

Die Quartiersmanagerin geht zu den Mittagstischen, den Seniorennachmittagen und hat einen Morgenspaziergang ins Leben gerufen, bei dem sie mit den Senioren oder Angehörigen ins Gespräch kommt. Wichtige Themen in ihrer Beratung sind Betreuung und Unterstützung bei Pflegebedürftigkeit und gesellschaftliche Teilhabe. Bürgermeister Wolfgang Eurisch betonte, dass die Sensibilisierung für diese Themen wichtig sei. (Lesen Sie dazu auch: Demenz geht alle Menschen im Ostallgäu an)

Die erste Bürgertagung des Landkreises, die im Dezember in Biessenhofen stattgefunden hatte und von Wegmann und ihrer Kollegin Birgit Martin, die für Aitrang und Ruderatshofen zuständig ist, mitorganisiert worden war, sei ein bestes Beispiel dafür.

Die Nachbarschaftshilfen in Bidingen und Biessenhofen haben über 50 Mitglieder aller Altersstufen, die rund 35 Senioren unterstützen. Meist sind es Mobilitätsdienste oder Hilfen in und ums Haus. Ziel sei es, schnell zu helfen und zu erreichen, dass die Senioren möglichst lange in ihrer gewohnten Umgebung leben können.

Mit zwei Jahren Verspätung setzt Biessenhofen nun die Reform des Umsatzsteuergesetzes um

Die Verwaltung der Gemeinde Biessenhofen setzt die Reform des Umsatzsteuergesetzes zum 1. Januar 2023 um, obwohl eine Verlängerung möglich wäre. Ursprünglich hätte die Reform schon vor zwei Jahren erfolgen sollen, wurde jedoch aufgrund von Corona um zwei Jahre verschoben. Nun gäbe es für die Kommunen wieder die Möglichkeit, das bisherige Umsatzsteuerrecht für weitere zwei Jahre beizubehalten. Eurisch teilte mit, dass die Geschäftsleitung und die Finanzabteilung jetzt mit dem neuen Recht starten möchten. Es erscheint nicht zweckmäßig, den fortgeschrittenen Projektstand auszubremsen und in zwei Jahren wieder aufzunehmen. Ein Großteil der Arbeit wäre dann umsonst.

Für die Bürgerinnen und Bürger ergäben sich, wenn überhaupt, nur sehr geringe finanzielle Nachteile. Es kann davon ausgegangen werden, dass dann im Januar 2025 gleichzeitig die Grundsteuerreform abzuarbeiten ist. In der bisherigen fünfjährigen Vorbereitungszeit konnten nicht alle Fragen zur Rechtslage geklärt werden, jedoch kann davon ausgegangen werden, dass auch in weiteren zwei Jahren alle Detailfragen nicht geklärt werden können.

Die Gemeinde unterstützt Schulen mit der Anschaffung neuer Geräte

Biessenhofen beteiligt sich am Förderprogramm „DigitalPakt“ für Schulen. Für die Erweiterung von Hardware liegen drei Angebote vor. Es wurde die Anschaffung von iPads, Apple Pencils, Tastaturen, Transportkoffern und Apple TV für die Klassenzimmer in Höhe von 15.000 Euro beschlossen – mit einem Eigenanteil von 1555 Euro.

Zum Abschluss blickte Eurisch auf das Jahr zurück. Er erwähnte die Fertigstellung des Skateplatzes im Herbst, der im Frühjahr eingeweiht werden soll. Was in Zusammenarbeit mit der Bürgerstiftung Biessenhofen im Rahmen des Wertach-Aktiv-Weges alles entstanden sei, werde positiv angenommen. Außerdem konnte die Sanierung der Friedhofsmauer in Altdorf fertiggestellt werden. Der Gemeinde bleibt ein Eigenanteil von etwa 400.000 Euro.

Lesen Sie auch: Ein neuer Bahnhofkiosk für Biessenhofen, ein längerer Bahnsteig für Ebenhofen