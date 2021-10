"Absoluter Sensationspreis": Das ist der teuerste Allgäuer Stier aller Zeiten

Züchter sprechen von einem "Sensationspreis": Fleckviehbulle "Senator" aus Ruderatshofen wurde für 159.000 Euro verkauft. Wer hat so viel Geld hingeblättert?

19.10.2021 | Stand: 12:10 Uhr

Züchter Michael Eberle (47) aus Rudratshofen kann sein Glück kaum glauben: Sein Fleckviehbulle "Senator" sorgte vor wenigen Tagen auf dem Zuchtviehmarkt in Weilheim für ein sensationelles Ergebnis, über das Züchter in ganz Bayern staunen. Für 159.000 Euro wechselte der 550 Kilogramm schwere Bulle den Besitzer. DIe Besamungsstation Höchstädt in Nordschwaben zahlte diesen schier unglaublichen Preis und setzte sich damit einem beeindruckenden Winkerduell durch.

Laut Experten ist Senator der zweitteuerste Fleckviehstier aller Zeiten in Europa. Der teuerste ("Vollkommen PP") brachte 166.000 Euro. "Für mich ist das eine absolute Sensation. Ein Highlight, von dem man immer träumt und für das man täglich hart arbeitet", sagt Michael Eberle auf Anfrage unserer Redaktion. Er selbst hätte mit maximal 50.000 Euro gerechnet. Doch auch die stattliche Verkaussumme hält er für völlig gerechtfertigt: "Es gibt in ganz Europa derzeit keinen besseren Fleckviehbullen. Das komplette Paket stimmt."

Riesenfreude nach Rekordverkauf für 159.000 Euro: "Senator" kostete als Jungbulle 700 Euro

Vor elf Monaten kaufte Eberle das Tier für damals gerade einmal 700 Euro in Mittelfranken bei der Schuh GbH in Herzogenaurach. Schon früh wusste er, dass er da ein "Juwel" im Stall hatte. Dazu tragen viele Faktoren bei. Zum Beispiel Senators Vater "Sisyphus", der knapp 2.000 Töchter zeugte. Oder seine Mutter Alma und seine Großmutter Anna, die im Schnitt knapp 11.000 Lichter Milch pro Jahr geben, wie der Aufzüchter erzählt. Bei der genomischen Zuchtwertschätzung wurde das erbliche Potenzial des Tieres - sprich die Zuchtwerte - geschätzt und als herausragend bewertet.

Diese Prognosen trugen dazu bei, dass "Senator" in Weilheim schnell im Rampenlicht stand. Der Stier nahm es offenbar gleichgültig hin: "Er ist absolut unkompliziert", sagt Aufzüchter Eberle, der vor sechs Jahren in die Fleckviehbullen-Zucht eingestiegen ist. Mittlerweile hat er 50 Bullen im Stall. Die Einnahmen aus dem "Senator-"Verkauf will er sorgsam verwalten. "Mit denen schaffe ich mir einen Rückhalt. Man weiß in der Landwirtschaft nie, was kommt."

Sicher ist indes, dass die ersten Nachkommen von "Senator" in Rudratshofen geboren werden. Der Züchter hat schon vor dem Verkauf des Tieres vier Kühe von "Senator" decken lassen. In etwa acht Monaten kommt die nächste Generation zur Welt.

Für Züchter dürften vor allem diesen Werte von Rekordstier "Senator" interessant sind:

Genomischer Zuchwert: ZW 143

Milchwert: 129

Fleischwert: 107

FIT (Fitness): 123

