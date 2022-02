Zug durch Marktoberdorf: 260 Menschen protestieren gegen Corona-Maßnahmen

Etwa 260 Menschen haben sich am Montagabend in Marktoberdorf versammelt, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Sie zogen durch das Stadtzentrum.

01.02.2022 | Stand: 14:02 Uhr

Am Montagabend sind erneut nach Polizeiangaben rund 260 Menschen friedlich durch Marktoberdorf gezogen, um ein Zeichen gegen die Corona-Maßnahmen zu setzen. Die Polizei begleitete den Protestzug, der am Marktplatz startete. Bereits in der vergangenen Woche hatte die Polizei die Zusammenarbeit mit den Organisatoren gelobt und positive Bilanz gezogen (wir berichteten).

Warnwesten und Abstandsgebot bei Montagsspaziergang in Marktoberdorf

Auch am Montagabend ging es ruhig und geordnet zu: Die Veranstalter verteilten Warnwesten an die Teilnehmer und die Abstände wurden eingehalten. Während des gesamten friedlichen Verlaufs kam es lediglich beim Überqueren der Straßen zu kleineren nur sehr kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen, teilte die Polizei mit. Trotz des starken Schneefalls war die Veranstaltung gut besucht. Die Teilnehmerzahl hat sich innerhalb von ein paar Wochen mehr als verdoppelt.