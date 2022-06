Zukunftsmacher: Im Ostallgäu bestimmt jetzt die Jugend mit

"Wie sieht mein Traum-Landkreis aus?“ Im Ostallgäu redet bei dieser und anderen Zunkunftsfragen jetzt die Jugend mit. Am 28. und 29. Juni ist Jugendkonferenz.

02.06.2022 | Stand: 19:00 Uhr

Einmal wie die Landrätin oder ein Kreisrat sein und mitentscheiden, was im Landkreis passiert. Das ist, kurz gesagt, die Idee hinter der zweitägigen Ostallgäuer Jugendkonferenz Zukunftsmacher*innen. Der Kreisjugendring veranstaltet die Konferenz am 28. und 29. Juni, jeweils von 9 bis 16 Uhr, zum ersten Mal. „Die zwei Tage werden spannend“, verspricht Sozialpädagogin Anna Heiland vom KJR Ostallgäu. Immerhin dürfe die Ostallgäuer Jugend die Richtung mitbestimmen, in die sich ihr Landkreis entwickeln soll.

