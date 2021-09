Zwei Autofahrer in Marktoberdorf setzen ihre Wagen gegen Wände

Gleich zweimal an ein und demselben Tag haben Autofahrer in Marktoberdorf ihre Fahrzeuge gegen Hausmauern gesetzt. Wie es laut Polizei zu den Unfällen kam.

04.09.2021 | Stand: 12:33 Uhr

Das erste Mal hat eine Frau am Freitag ihr Auto in Marktoberdorf in der Innenstadt gegen eine Hausmauer gesetzt. Sie wollte mittags auf dem Parkplatz der Metzgerei Boneberger einparken. Dabei kam sie nach Angaben der Polizei allerdings versehentlich auf das Gaspedal. Sie setzte ihren Wagen gegen eine Mauer, sodass die Airbags auslösten. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletztt.

Auto gegen Hausmauer in Marktoberdorf - die Zweite

Am Freitagnachmittag war es dann ein 74-jähriger Mann, der auf dem Weg von der Marktoberdorfer Meichelbeckstraße Richtung Rauhkreuzung (also ebenfalls in der Innenstadt) sein Auto gegen eine Mauer setzte. Laut Polizei war er zuvor wegen gesundheitlicher Probleme langsam nach links von der Fahrbahn abgekommen. Nach dem Unfall wurde der Mann erstversorgt und danach ins Klinikum nach Kaufbeuren gebracht. Bei dem Unfall enstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 10.000 Euro.

