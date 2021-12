Zwei Autos überschlagen sich: Schnee sorgt für glatte Straßen bei Marktoberdorf

Starker Schneefall hat für glatte Straßen im Raum Marktoberdorf gesorgt. Die Polizei berichtet von einigen Unfällen.

07.12.2021 | Stand: 14:45 Uhr

Starker Schneefall hat in der Nacht auf Dienstag im Raum Marktoberdorf für glatte Straßen gesorgt. Die Polizei berichtet von einigen Unfällen. Unter anderen haben sich zwei Autofahrer samt ihrer Fahrzeuge überschlagen.

Der erste Autofahrer kam bei Bernbeuren ins Schleudern. Der Mann war laut Polizei am Dienstagmorgen auf der Kreisstraße in Richtung Hörmannshofen unterwegs. Auf Höhe der Abfahrt nach Hausen kam der 45-Jährige von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug überschlug sich auf einer Wiese. Dabei wurden ein Weidezaun sowie ein Verkehrsschild beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden von 9000 Euro.

Autofahrer prallt gegen Willkommensschild am Ortseingang

Ebenfalls am Dienstagmorgen geriet ein 44-jähriger Autofahrer in Rutschen. Er war auf dem Weg von Ebenhofen nach Biessenhofen. Der Mann kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen das Fundament des Willkommensschildes am Ortseingang und sein Auto überschlug sich. Sein Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer verletzte sich leicht. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 7000 Euro.

Zu schnell in den Kreisverkehr gefahren

Zu schnell unterwegs war ein Autofahrer in der Nacht auf Dienstag bei Altdorf. Der 52-Jährige, der aus Marktoberdorf kam, fuhr laut Polizei mit zu hohem Tempo in den Altdorfer Kreisverkehr ein. Beim Abbremsen rutschte er gegen das Verkehrsschild in der Mitte des Kreisverkehrs. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beläuft sich auf 2000 Euro.

Eisplatten beschädigen Fahrzeug auf der B12

Auf der B12 beschädigten herabfallende Eisplatten ein Fahrzeug. Ein 25-jähriger Autofahrer fuhr am Montagmorgen in Richtung Marktoberdorf. Etwa 100 Meter hinter der Ausfahrt Kraftisried kam ihm ein Lastwagen entgegen, von dessen Anhänger kleine Eisplatten fielen. Der Autofahrer versuchte, auszuweichen. Dies gelang ihm jedoch nicht. Die Platten richteten einen Schaden von 1500 Euro an. Der Lastwagenfahrer setzte seine Fahrt fort. Die Polizei geht davon aus, dass er den Vorfall nicht mitbekam. Hinweise nimmt die Polizei unter 08342/96040 entgegen.

