Zwei Jugendliche klauen in Marktoberdorf Feuerzeuge

Die Elf- und Dreizehnjährigen wurden in einem Geschäft in Marktoberdorf beim Diebstahl erwischt. Die beiden gestanden weitere Taten.

31.03.2022 | Stand: 14:38 Uhr

Zwei Jugendliche im Alter von elf und 13 Jahren sind in einem Geschäft in der Bahnhofstraße Marktoberdorf beim Ladendiebstahl erwischt . Nach Angaben der Polizei entwendeten sie zwei Feuerzeuge im Wert von sechs Euro. (Lesen sie dazu auch: Jugendliche Ladendiebin in Marktoberdorf erwischt)

Nicht der erste Diebstahl der Kinder

Bei der Befragung durch die Polizei gaben die Kinder an, bereits die Tage zuvor auch in anderen Läden diverse Waren gestohlen zu haben.

Die Beamten übergaben die beiden Jugendlichen ihren Eltern. Die gesamte Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Lesen Sie auch:

Lesen Sie auch

Polizei Jugendliche versuchen in Lindau einen Münzautomaten zu knacken

Kriminalstatistik: Die Polizei Marktoberdorf warnt vor Schock-Anrufen und Internet-Betrug