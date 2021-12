Feuer in Bidingen: Zwei Hausbewohner können sich noch selbst retten

Nach einem Feuer in einem Haus bei Bidingen müssen zwei Bewohner ins Krankenhaus. Die Feuerwehren verhindern Schlimmeres. Das ist die Brandursache.

29.12.2021 | Stand: 08:40 Uhr

Mit Rauchgasvergiftungen mussten zwei Personen nach einem Brand in einem Haus in Bernbach (Gemeinde Bidingen, Kreis Ostallgäu) ins Krankenhaus. Das Gebäude ist derzeit auch wegen des Wasserschadens unbewohnbar. Die drei eingesetzten Feuerwehren aus Bidingen, Biessenhofen und Altdorf verhinderten Schlimmeres.

Alarm: "Wohungsbrand in Bernbach"

Es war am Mittwoch gegen 6.30 Uhr, als die Wehren alarmiert wurden. "Wohnungsbrand in Bernbach" hieß es in der ersten Meldung. Beim Eintreffen der rund 50 Einsatzkräfte, der Polizei und des Rettungsdienstes hatten sich die beiden Bewohner des Hauses an der Hauptstraße des Ortes bereits in Sicherheit gebracht. Drei Trupps der Feuerwehren drangen mit schwerem Atemschutzgerät ins Gebäude ein. Der Brandherd befand sich im ersten Stock des Hauses.

Eine Kommode beginnt zu brennen

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei hatte eine Bewohnerin eine Kerze entzündet und sie auf einer Kommode abgestellt. In einem unbeaufsichtigten Moment hatte die Flamme einen hölzernen Überbau der Kommode in Brand gesetzt. Dies wiederum ließ die Wohnung stark verqualmen. Die Feuerwehr löschte das Feuer und belüftete die Räume. Im Anschluss blieb sie noch einige Zeit zur Brandwache.

So hoch ist der Schaden am Haus

Den Schaden am Haus gibt die Polizei nach einer ersten Schätzung mit mindestens 50.000 Euro an. Die genaue Höhe muss noch ermittelt werden, weil auch Löschwasser durch den Boden ins Untergeschoss geflossen war. Die Durchgangsstraße in Bernbach war während der Löscharbeiten gesperrt. Der morgendliche Berufsverkehr wurde umgeleitet.