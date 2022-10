Zwei Ostallgäuer freuen sich: Sie sind deutsche Meister

Wolfgang Leonhard aus Stötten und Simon Bräuchle aus Marktoberdorf krönen die gute Saison. Sie sind deutsche Meister. In diesen Disziplinen holten sie die Titel.

Der Trainingsfleiß während der Sommerferien hat sich für den 40-jährigen Simon Bräuchle vom TSV Marktoberdorf gelohnt. Er wurde im Erdinger Stadion bei kühlem, aber trockenem Wetter deutscher Meister im Weitsprung in der Seniorenklasse M40.

Bräuchle springt alle Versuche über sechs Meter

Bräuchle zeigte von Anfang an seine Dominanz. Schon mit seinem ersten Sprung deutlich über sechs Meter setzte er ein Ausrufezeichen. Mit seinem besten Sprung über 6,37 Meter – alle Sprünge lagen über sechs Metern – distanzierte er den neuen deutschen Vizemeister Jens Belntken aus Niedersachsen um 40 Zentimeter.

Der SVO Leichtathletik Germaringen freut sich mit Wolfgang Leonhard über dessen ersten deutschen Titel. Bei den deutschen Berglaufmeisterschaften am Jenner in Berchtesgaden siegte der Stöttener in der Klasse M 65 und krönte damit eine überragende Wettkampfsaison. Auf der 8,4 Kilometer langen Strecke mit knackigen 1200 Höhenmetern konnte der bayerische Meister vom Tegelberg, Ludwig Lang vom SVG Ruhstorf/Rott (3. in 1:08:52 Stunden), Leonhard schon im unteren Streckenverlauf nicht mehr ganz folgen.

Leonhard macht's bei seinem Berglauf höchst spannend

Lediglich Karl Kremser (2. in 1:07:02 Stunden) vom TSV Königsdorf blieb dem Ostallgäuer hartnäckig bis in den Zieleinlauf auf den Fersen. Doch Leonhard verteidigte seine Führung im Schlussspurt – wenn auch knapp – mit einer Laufzeit von 1:07:01 Stunden. Damit hat Leonhard bis auf die bayerischen Titelkämpfe am Tegelberg alle Klassensiege M65 verbucht.

