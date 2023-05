Guinness-Buch der Rekorde: Martin Klee plant Schlagzeug-Marathon

Kemptener Profi-Schlagzeuger Martin Klee will ins „Guinness-Buch der Rekorde“: Sieben Tage lang trommelt er rund um die Uhr. Start in Kempten, Finale in Füssen.

27.05.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Spaß ist für Martin Klee ein Lebenselixier. Wie das Schlagzeugspielen. Seit seinem fünften Lebensjahr trommelt er. In Los Angeles und München hat er das Instrument studiert, hat mit Stars wie Shakira, Jennifer Batten und Guildo Horn zusammengearbeitet und an Filmsoundtracks wie „Fack ju Göhte“ oder „Vaterfreuden“ mitgewirkt. Nun plant er etwas komplett Verrücktes: einen 168-stündigen Schlagzeug-Marathon.

