Matthias Tunger dreht Dokumentation über Künstler Diether Kunerth

Das Projekt des Filmemachers aus Heising über den Ottobeurer Künstler ist aus einer zufälligen Begegnung entstanden. Was Hund „Balou“ damit zu tun hat.

06.03.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Ein verregneter Sonntag in Corona-Zeiten hat die beiden zufällig zusammengeführt, und nun entsteht Dauerhaftes aus dieser Begegnung: Der Fotograf und Filmemacher Matthias Tunger (Heising) dreht gerade eine Dokumentation über den Ottobeurer Maler, Bildhauer und Grafiker Diether Kunerth. Ende April soll der Film fertig sein und dann auf Festivals und in Kinos laufen. Parallel dazu läuft bis Ende März eine Crowdfunding-Kampagne auf der Plattform Startnext, um die Finanzierung des No-Budget-Films sicherzustellen.

Nicht einmal fünf Monate liegen dann zwischen der ersten Begegnung in Ottobeuren und dem fertigen Film „Ich heiße DiKu. 80 Jahre Kunst radikal. Ein Künstler mit 1000 Selbstbildnissen“. Tunger, der erst seit Ende 2019 im Allgäu lebt, stieß kurz vor dem zweiten Lockdown auf der Suche nach einem Ausflugsziel im Internet auf das „Museum für zeitgenössische Kunst – Diether Kunerth“ in Ottobeuren. Beim Besuch der Ausstellung „Jugend“ mit Partnerin, Kind und Hund musste der Hund im Eingangsbereich bleiben – und als sie zurückkamen, kümmerte sich ein älterer Herr rührend um „Balou“: Diether Kunerth. Man kam ins Gespräch, es gab eine kleine Privatführung und auf Anhieb einen regen Austausch über gemeinsame Leidenschaften wie die Liebe zu Tieren und zur Kunst – und das Fotografieren und Filmemachen.

Er habe ein paar Videos im Internet, die liefen aber nicht so richtig, erzählte Kunerth, dem diese Welt ansonsten fremd ist. Deshalb bot Tunger nach ein paar weiteren Treffen an, ihn in Sachen digitale Präsenz zu unterstützen, zumal er begeistert war vom modernen Museumsbau mitten in der Provinz und dem, was darin gezeigt wird. Also richtete er für Kunerth eine Mailadresse ein, er betreibt Facebook- und Instagram-Accounts im Rahmen seines Filmprojekts und stellt Szenen auf Youtube. Denn auch darauf einigte man sich bald: dass Tunger, der von der Werbefotografie kommt und da einige namhafte Firmen im Portfolio hat, ein paar Clips mit Kunerth dreht.

Aufträge sind weggebrochen

„Ich habe ihn am Anfang seine Ausstellung kommentieren lassen“, erzählt Tunger. „Das war so interessant, dass ich bald anfing, größer zu denken.“ Antrieb war ihm dabei die Leidenschaft für Kunerths Werk, das er „spannend, manchmal zwiespältig, aber insgesamt großartig“ findet. Nun dreht der 50-Jährige seit Januar an einer Doku – bei Kunerth zu Hause, im Atelier, im Museum oder an Orten, wo dessen Skulpturen stehen, wie bei der „Großen Stehenden“ vor der Memminger Stadthalle. Und weil dem Freelancer in der Pandemie die meisten Aufträge weggebrochen sind, kann er sich sogar mehr reinknien in das Projekt, als geplant. Parallel dazu bestückt er das Internet mit ersten Filmausschnitten, postet Kunstwerke oder Dinge, die er in Kunerths Depot findet. „Das ist ein Riesenuniversum“, stellt Tunger beeindruckt fest.

Mit Hilfe eines filmischen Tricks kann Diether Kunerth in seinem Bild Platz nehmen. Bild: Matthias Tunger

„Kunerth weiß, glaube ich, gar nicht so genau, was ich da treibe“, vermutet Tunger. Manchen Vorschlag wie etwa eine Greenscreen-Wand, mit deren Hilfe der Künstler seine eigenen Werken durchwandern sollte, lehnte Kunerth erst einmal ab. „Aber wir sind beide Dickköpfe“, sagt Tunger. „Irgendwann kommen wir schon zusammen, das braucht halt manchmal Zeit, aber die habe ich ja gerade durch Corona.“

Ende März sollen die Dreharbeiten abgeschlossen sein, Anfang/Mitte April macht Tunger den Rohschnitt. „Dann können die Musiker und Grafiker loslegen, ein Toningenieur drüberschauen und ein Experte beim Mastering die Bilder optimieren.“ Daran sind weitere Allgäuer beteiligt: Kameraassistentin ist Sabine Struck (Buchenberg), Plakate und Flyer gestaltet Anna Mohr (Sonthofen), die Band Vuimera liefert ein, zwei Soundtracks. Hauptkomponist der Filmmusik ist der Cellist und Pianist Alexander-Sascha Veymar (Schweiz). Laufen soll der Film dann auf Festivals wie demShowdance in Landsberg oder in Independent-Kinos. Dafür hat sich Tunger sogar ein neues Format ausgedacht: Er will dazu kleine Kunstausstellungen präsentieren, mit zehn, zwölf Kunerth-Werken und möglichst dem Künstler selbst.

Crowdfunding-Kampagne auf der Plattform Startnext

Auch wenn für den Filmemacher der monetäre Aspekt nicht so im Vordergrund steht, ist doch noch einiges an Budget für das Projekt nötig, nicht zuletzt, um die Werbetrommel für die DiKu-Doku zu rühren. Deshalb bemüht sich Matthias Tunger derzeit um kleine Fördersummen. Zudem läuft auf der Plattform Startnext bis zum 30. März ein Crowdfunding-Projekt (www.startnext.com/ichheisse-diku). Unterstützer können Geld spenden oder ein „Dankeschön“ kaufen wie etwa Eintrittskarten für die Preview des Films im Kunerth-Museum, handsignierte Filmplakate, T-Shirts, Original-Drucke von Diether Kunerth oder sein Gemälde „Das Paar“.