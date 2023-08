29-Jährige prallt mit ihrem Wagen gegen Baum und stirbt

Ein tödlicher Unfall hat sich am frühen Sonntagmorgen auf der B30 im Bodenseekreis ereignet. Eine Autofahrerin erlag ihren Verletzungen im Krankenhaus.

06.08.2023 | Stand: 21:51 Uhr

Tödlicher Unfall heute am Sonnag (6. August 2023) gegen 5.45 Uhr auf der Bundestraße 30 bei Meckenbeuren im Bodenseekreis: Eine 29-jährige VW-Golf-Fahrerin geriet in Fahrtrichtung Meckenbeuren nach Beendigung eines Überholvorgangs zunächst nach rechts auf das Bankett, wo der Pkw einen Leitpfosten überfuhr. Im Anschluss schleuderte sie nach Polizeiangaben mit ihrem Wagen über die Gegenfahrbahn und neben der Fahrbahn gegen einen Baum prallte.

Tödlicher Unfall auf der B30 bei Meckenbeuren: Autofahrerin soll nicht angeschnallt gewesen sein

Die Fahrerin, die ersten Erkenntnissen zufolge nicht angeschnallt war, wurde von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert und verstarb dort später an den Folgen des Unfalls. Neben mehreren Streifenbesatzungen der Polizei befand sich ein Großaufgebot an Einsatzkräften, darunter Rettungsdienst, Notarzt und die umliegenden Feuerwehren mit 40 Wehrleuten vor Ort. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen war die B30 bis gegen 8.30 Uhr voll gesperrt. Der Verkehrsdienst hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

Schwerer Unfall einen Tag zuvor auf der B 12 im Allgäu: Sechs Menschen verletzt

Ein schwerer Unfall hatte sich am Samstagfrüh im Allgäu ereignete: Ein Fahranfänger verursachte einen Frontalzusammenstoß auf der B12 bei Buchloe im Landkreis Ostallgäu. Sechs Menschen wurden zum Teil schwer verletzt, darunter ein Ehepaar mit seinen Kindern. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ein tragisches Ende nahm bereits am Mittwoch die Geisterfahrt eines Senioren auf der A96 bei Wiedergeltingen im Landkreis Unterallgäu: Der 83 Jahre alter Pkw-Lenker erlitt bei einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug tödliche Verletzungen. Zwei weitere Männer im Alter von 31 und 79 Jahren wurden schwer verletzt. Der Unfall hat bei vielen Bürgern Trauer und Bestürzung ausgelöst. Ihnen stellt sich die Frage: Ist die A96 ein Unfallschwerpunkt für Geisterfahrer? Mehr zu diesem Thema lesen Sie hier.

