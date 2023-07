Fünf mehrtägige Radtouren, die im Allgäu starten

Vom Allgäu aus kann man in wenigen Tagen bis an den Gardasee radeln. Welche Fernradwege man außerdem direkt vor der Haustüre beginnen kann.

13.07.2023 | Stand: 21:20 Uhr

Eigentlich wohnen wir ja schon am schönsten Fleck der Welt. Manchmal muss man aber trotzdem raus. Zum Glück sind andere schöne Flecken von hier aus nicht weit entfernt. In wenigen Tagen kommt man vom Allgäu sogar mit dem Fahrrad nach Österreich, in die Schweiz und bis an den Gardasee. Also rauf auf's Rad, es kann direkt losgehen.

Fünf mehrtägige Radreisen, die im Allgäu starten

Alle Routen sind offiziell ausgeschilderte Radwege, die leicht zu finden und gut ausgebaut sind. Gerade in den Bergen und in höheren Gebieten sollte man das Wetter im Blick haben, da kann es manchmal noch unerwartet kalt sein.

Illerradweg von Oberstdorf nach Ulm

146 Kilometer

2-3 Tage

Mitten in der Natur ungestört an der Iller entlang radeln, ohne steile Berge

Der Illerradweg bei Fischen mit traumhaftem Ausblick auf die Allgäuer Alpen. Bild: panthermedia, imago

Der Illerradweg führt von Süden nach Norden durch das Allgäu und dann weiter nach Ulm. Meist verläuft die Strecke direkt am Fluss entlang über schattige Kies- und Schotterwege. Autos begegnet man nur selten. Außerdem gibt es nur zwei kleine Hügel, abgesehen davon ist der Weg immer leicht abschüssig. Am Illerufer findet man immer wieder Picknickplätze und Sandbänke zum Pause machen.

Der Start ist in Oberstdorf zwischen den Bergen. Man fährt aus dem Illertal heraus an Sonthofen und Immenstadt vorbei. Wer will, kann bei Immenstadt einen kleinen Abstecher zum großen Alpsee machen. Auch der Niedersonthofener See ein paar Kilometer weiter bietet sich für eine Badepause an. Weiter geht es durch Kempten in Richtung Memmingen. Etwa zehn Kilometer hinter Memmingen kann man an den Filzinger Seen nochmal ins Wasser springen. Danach fährt man Richtung Illertissen und sieht schon bald das Ulmer Münster aus der Ferne.

Wer die Herausforderung sucht, kann die Strecke auch anders herum fahren, mit dem Bergpanorama vor Augen.

Radrunde Allgäu

475 Kilometer (Abkürzung möglich)

5-8 Tage

Das gesamte Allgäu und Tirol

Die Radrunde Allgäu führt auch am Forggensee bei Füssen vorbei. Bild: Matthias Becker

Auf der Radrunde Allgäu entdecken Fahrradfahrer die schönsten Ecken des Allgäus, auch das baden-württembergische Allgäu und Teile Tirols. Tolle Landschaften, wunderschöne Naturgebiete, hübsche Orte und traditionelle Sennereien, wo man heimische Käsesorten probieren kann. Die bekannteste Sehenswürdigkeit des Allgäus, das Schloss Neuschwanstein, darf natürlich auch nicht fehlen.

Da die Strecke ein Rundweg ist, kann man an jeder beliebigen Stelle des Allgäus starten und spart sich eine lange Anfahrt.

Von Füssen aus geht es am Ufer des Forggensees entlang immer leicht bergab. Über Marktoberdorf und Kaufbeuren führt der Weg nach Bad Wörishofen. Am Kurpark kann man eine Runde kneippen und die Beine für die nächste Etappe erfrischen.

Dann geht es weiter in Richtung Westen, wo die Strecke hügeliger wird. Es lohnt sich, zwischendrin anzuhalten, etwa um die Basilika in Ottobeuren zu besichtigen oder einen Stadtbummel durch Memmingen zu machen. Über Bad Grönenbach und Illerbeuren gelangt man nach Baden-Württemberg. Dort durchquert der Weg Leutkirch, Bad Wurzach, Kißlegg und Wolfegg. Die Waldburg markiert den westlichsten Punkt der Route.

Sehenswert ist unterwegs der Fidelisbäck in Wangen. Seit über 500 Jahren schon wird hier gebacken. In Isny und Grünenbach kann man in kleinen Sennereien lokale Käsesorten probieren. Dann geht es zurück nach Bayern. Durch Lindenberg, Weiler und Oberstaufen und dann am Großen und Kleinen Alpsee entlang nach Immenstadt.

Das Illertal präsentiert das spektakulärste Bergpanorama der Strecke. Kurz vor Oberstdorf ist der südlichste Punkt der Runde erreicht.

Nun geht es aus dem Ilertal heraus wieder nach Norden. Der steile Berg vor dem Rottachsee wird oben mit einer beeindruckenden Aussicht belohnt. Nach dem Rottachsee führt die Strecke um den Grüntensee. Auf etwa einem Kilometer durch die österreichische Exklave Jungholz kann man zum ersten Mal österreichische Luft schnuppern. Die volle Ladung Österreich wartet wenige Kilometer später im Tannheimer Tal. Es geht durch Tannheim, um den Einstein herum und dann heißt es auch schon wieder: "Bussi Baba, Österreich."

Nach Pfronten verläuft die Strecke parallel zu den Bergen, und zeigt nochmal die beeindruckende Alpenkulisse. Am Hopfensee entlang geht es zurück nach Füssen.

Von Füssen an den Gardasee auf der Via Claudia Augusta

390 Kilometer

4-5 Tage

Quer durch die Alpen

Die Via Claudia Augusta führt auch durch Tirol. Hier sieht man im Hintergrund die Ehrwalder Sonnenspitze. Bild: Moritz Wolf, imago

Zwei Mountainbiker radeln zwischen Weinreben in Südtirol. Bild: imageBROKER/Valentin Wolf

Die Via Claudia Augusta nutzten schon die Römer, um über die Alpen zu kommen. Inzwischen ist sie ein beliebter Fernradweg. Die Strecke hat vergleichsweise wenige Steigungen und ist die einfachste Möglichkeit, die Alpen mit dem Fahrrad zu überqueren.

Am Anfang führt die Via Claudia Augusta am Lech entlang, meist bergauf. Nach 50 Kilometern erreicht man den Blindsee. Danach geht es bis Imst wieder bergab. Von Imst radelt man durch's Inntal wieder leicht bergauf. Kurz vor Italien wird es steil, bis zum Reschenpass muss man 500 Höhenmeter hinauf. Dann ist bei 1500 Metern über dem Meeressspiegel der höchste Punkt der Route erreicht. Durch Italien verläuft die Strecke immer nahe am Fluss Etsch entlang. Bis Meran geht es bergab. Danach führt der Weg ziemlich eben durch Bozen nach Trient. Hinter Trient geht es nochmal 600 Höhenmeter nach oben, hier ist auch die steilste Stelle der Strecke. Die letzten 50 Kilometer bis zum Gardasee rollt das Fahrrad fast alleine.

Vom Bodensee an den Königssee

453 Kilometer

5-8 Tage

Quer durch Südbayern

Das Kloster St. Bartholomä am Königsee ist das Ziel des Bodensee-Königssee-Radwegs. Bild: Rico K., imago

Der Bodensee-Königssee-Radweg verläuft einmal quer durch Südbayern, immer an den Bergen entlang. Startpunkt ist in Lindau. Der Weg führt zuerst mitten durch das hügelige Allgäu, vorbei am großen Alpsee und am Rottachspeicher. Im Ostallgäu hat man unterwegs einen Blick auf die berühmten Schlösser.

Dann geht es an den Ammergauer Alpen entlang nach Bad Tölz. Sehenswürdigkeiten wie die Wieskirche, die prunkvoll im Rokokostil dekoriert ist, oder das Kloster in Benediktbeuren liegen auf der Strecke.

Danach fährt man nochmal an drei berühmten Seen vorbei: dem Tegernsee, dem Schliersee und dem Chiemsee. Dann geht es weiter nach Traunstein und von dort in den südöstlichsten Winkel Deutschlands, das Berchtesgadener Land. In Bad Reichenhall lohnt es sich anzuhalten und das Salinen-Museum zu besichtigen, denn danach geht es nochmal steil bergauf. Die letzten Kilometer geht es wieder runter, durch Berchtesgaden und dann eröffnet sich plötzlich der Ausblick auf den Königssee inmitten der steilen Felswände.

Den Rhein entlang von der Quelle in Andermatt bis nach Lindau am Bodensee

214 Kilometer

3-4 Tage

Am Rhein entlang durch die Schweiz

In der Rheinschlucht schlängelt sich der Rhein durch die Berge. Bild: Stefan Schurr, imgao

Diese Radtour beginnt nicht im Allgäu, sondern endet dort. Die Rhein-Route startet im Alpendorf Andermatt in der Schweiz, dorthin kommt man mit dem Zug. Direkt am Anfang geht es über den Oberalppass. Nach 600 Höhenmetern ist auf 2046 Metern der höchste Punkt der Route erreicht. Von hier aus kann man zur Rheinquelle am Tomasee laufen. Sie ist nur zu Fuß über einen etwa drei Kilometer langen Wanderweg erreichbar. Dann geht es im Vorderrheintal lange bergab, mit tollem Ausblick auf die Berge. Um die Zuflüsse des Vorderrheins zu überqueren, muss man teilweise an steilen Felswänden vorbei oder über hohe Brücken.

In Reichenau treffen sich Vorder- und Hinterrhein und bilden zusammen den Rhein. Am Fluss entlang geht es weiter in das Städtchen Chur. Die über 5000 Jahre alte Altstadt von Chur ist komplett autofrei und lohnt einen Besuch.

Danach geht es vom Rhein zum Wein - die Strecke macht einen Schlenker weg vom Fluss durch die Weinberge der Schweiz.

Zurück am Rhein verläuft die Strecke direkt an der Grenze zu Liechtenstein. Wer will, kann über eine der Brücken einen kurzen Abstecher in das kleine Land machen. Weiter geht es am Fluss entlang, nun mit Blick auf Österreich auf der anderen Seite. Auch dorthin führen einige Brücken.

Am Ende des Rheintals liegt St. Margarethen. Von dort aus sind es nur wenige Kilometer bis zur Rheinmündung in den Bodensee. Anschließend radelt man auf der österreichischen Seite am Bodenseeufer entlang. Die Strecke führt durch Bregenz und dann über die deutsche Grenze bis nach Lindau.