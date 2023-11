Mehrwertsteuer erhöht auf 19 Prozent: So viel kosten jetzt Kässpatzen und Co.

Im Januar steigt die Mehrwertsteuer in der Gastronomie von sieben auf 19 Prozent. Wie Allgäuer Wirte jetzt kalkulieren.

Von Redaktion Allgäuer Zeitung

17.11.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Diese Nachricht hat Auswirkungen auf alle Gastronomiebetriebe und deren Gäste: Die Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants und Cafés soll im kommenden Jahr wieder auf 19 Prozent steigen. Darauf hat sich die Ampelkoalition geeinigt (wir berichteten). Um die Gastronomie während der Corona-Pandemie zu entlasten, war der Steuerersatz für Speisen in Restaurants und Cafés vorübergehend von 19 auf sieben Prozent gesenkt worden. Danach wurde die Regelung wegen der Energiekrise mehrmals verlängert, zuletzt bis Ende dieses Jahres. Jetzt ist damit Schluss. Und die große Frage lautet: Wie gehen die Betriebe damit um? Wir haben in Allgäuer Restaurants und Wirtshäusern nachgefragt.

