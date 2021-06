Memmingen überrascht mit Transfer: Hafenrichter kommt

Der ECDC Memmingen hat einen hochkarätigen Neuzugang verpflichtet. Von den Augsburger Panthers wechselt mit Jaroslav Hafenrichter an den Hühnerberg.

13.06.2021 | Stand: 14:05 Uhr

Der 31 Jahre alte Flügelspieler, der auch fünfmal ins Aufgebot der Deutschen Nationalmannschaft berufen wurde, lief in den letzten Jahren für die Augsburger Panther in der DEL auf. Dort war er ein fester Bestandteil im Team. In knapp 300 Partien in der höchsten Liga Deutschlands verbuchte Hafenrichter 77 Punkte für sich.

Hafenrichter unterschreibt Vertrag über mehrere Spielzeiten

„Über unsere guten Kontakte zum AEV wussten wir, dass Jaro und seine Familie sich in der Region sehr wohlfühlten und am liebsten hier in der Gegend bleiben wollten. Obwohl er zahlreiche Angebote, auch aus der DEL, vorliegen hatte, konnten wir ihn dann von Memmingen überzeugen“, sagt Memmingens sportlicher Leiter Sven Müller über den Transfer-Coup. Hafenrichter unterschrieb einen Vertrag über mehrere Spielzeiten bei den Indians.

Und was sagt Jaro Hafenrichter: über seinen überraschenden Wechsel? „Als klar war, dass mein Vertrag in Augsburg nicht mehr verlängert wird, bekam ich einen Anruf aus Memmingen von Sven Müller. Er machte mir und meiner Familie ein faires Angebot und bot mir eine neue Herausforderung. Ich mag Herausforderungen und ich mag es zu gewinnen. Wie immer, werde ich zu 100 Prozent bereit sein und alles dafür tun, dass wir erfolgreich sind“.

Hafenrichter wird in der kommenden Spielzeit das Trikot mit der Nummer 77 beim ECDC tragen.

