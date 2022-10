Gesundheitsminister Lauterbach will, dass Pflegeheime Corona-Beauftragte ernennen. Was sagt man in Allgäuer Pflegeheimen dazu?

24.10.2022 | Stand: 19:09 Uhr

Corona ist im Seniorenheim St. Ulrich in Memmingen allgegenwärtig. Aktuell zum Glück nicht wegen eines Ausbruchs, sondern als Thema. Schon am Eingang hängen Hinweisschilder in kräftigen Farben: „Maskenpflicht: Ab 1.Oktober FFP2-Maske“ steht dort. Oder „Bitte halten Sie 1,50 Meter Abstand“. Oder „Im Aufzug höchstens zwei Personen“. Nun fordert Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, dass die Einrichtungen „Corona-Koordinatoren“ ernennen. „Gute Idee, aber...“ heißt es dazu in St. Ulrich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.