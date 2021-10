Überfall auf Spielhalle in Mindelheim: 43-Jähriger festgenommen

Ein 43-Jähriger hat in Mindelheim eine Spielhalle überfallen. Dabei bedrohte er einen Angestellten mit einem Messer.

31.10.2021 | Stand: 12:47 Uhr

Ein 43-Jähriger hat am Samstagabend gegen 20.30 Uhr eine Spielhalle in der Landsberger Straße in Mindelheim betreten und mit einem Messer den dortigen Angestellten bedroht. Er forderte ihn laut Polizei zur Herausgabe von Bargeld auf. Nachdem er einen niedrigen zweistelligen Betrag bekommen hatten, verließ der Täter die Spielhalle und flüchtete mit einem Fahrrad.

Durch den schnellen Einsatz mehrerer uniformierter Streifenwägen konnte der erheblich alkoholisierte Täter nach bereits kurzer Zeit in der Innenstadt von Mindelheim gestellt werden. Der 43-jährige wurde festgenommen und wird im Laufe des Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen wurden durch den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen getätigt. Den Täter erwartet eine mehrjährige Haftstrafe.

