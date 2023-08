Memmingen feiert zum ersten Mal die „Wochen der Vielfalt“

Viele Kulturen, Nationalitäten und Glaubensgemeinschaften sind in der Stadt zuhause. Von 17. September bis 3. Oktober bieten sie ein facettenreiches Programm.

16.08.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Im März hatte Stadtrat Rupert Reisinger ( Die Linke) eine Idee – und die hat Wellen geschlagen: Integrationsbeirat, Kirchengemeinden, Vereine und verschiedene Organisationen gestalten von 17. September bis 3. Oktober die „1. Wochen der Vielfalt“ in Memmingen mit 32 Veranstaltungen und sieben Dauerangeboten. Bei Ausstellungen, Vorträgen, Kunst-Aktionen und Projekten sollen Menschen aller Nationalitäten, Altersgruppen, Kulturen und Glaubenszugehörigkeiten sich begegnen, ins Gespräch kommen und miteinander feiern.

"Wochen der Vielfalt" sollen in Memmingen eine feste Veranstaltung werden

Reisinger, der Referent für Integration im Stadtrat ist, betont: „Die ,Wochen der Vielfalt’ sind nicht meine Erfindung. In anderen Städten gibt es das schon.“ Dass Memmingen künftig dazuzählt, hält er für „notwendig und wichtig“. Darum soll sich die Initiative als „immerwährende Veranstaltung“ etablieren und Oberbürgermeister Jan Rothenbacher betont im Grußwort zum Programm: „Die ,Wochen der Vielfalt’ sind eine großartige Gelegenheit, das Thema Integration in den Fokus zu rücken und auch alle Akteure in diesem Bereich sichtbar zu machen.“

Stadtrats-Referent für Integration bringt den Stein ins Rollen

Mit derselben Überzeugung wandte sich Reisinger im März an Lukas Krupinski von der Koordinierungsstelle Integration. Dort rannte er ebenso offene Türen ein wie bei über 20 Organisationen, die er anschrieb: „Von allen kam begeisterte Zustimmung.“ Das nahm er im April zum Anlass, etwas umzusetzen, das ihm am Herzen lag: „Ich habe alle Organisationen besucht, damit es auch persönlichen Kontakt gibt. Als Referent für Integration war mir das ein Bedürfnis und ich wollte das schon früher machen, aber durch Corona war vieles zum Erliegen gekommen.“

Programm mit Mitmach-Aktionen, Festen und Kulturangeboten füllt fast 30 Seiten

Im Juni konnten sich Vereine, Gruppen und Gemeinden mit ihren Aktionen anmelden. Nur etwa drei Wochen hatten sie dafür Zeit. Das Echo hat Reisinger beeindruckt. Die Mitwirkenden und die Veranstaltungen, die sie eigenständig organisieren, füllen nun ein fast 30-seitiges Programmheft. „Ich bin überwältigt von der Bereitschaft mitzumachen“, sagt Reisinger. Teils wurden bestehende Vorhaben in die Wochen der Vielfalt einbezogen, vieles bringen die Beteiligten eigens an den Start.

Schulen, Organisationen, Kirchen und Glaubensgemeinschaften machen mit

Vöhlin-Gymnasium und Integrationsbeirat präsentieren etwa die Ausstellung „Menschen in Bewegung“ zum Thema Migration, eine andere an der Bismarckschule widmet sich der „Judenverfolgung in Memmingen“ und die Rechte von Kindern beleuchten in der Martinskirche der Kinderschutzbund und die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde. Über fairen Handel spricht Milan Bhattarai, Geschäftsführer eines Projekts in Nepal, unter anderem auf Initiative des Weltladens im Antoniersaal.

Der Internationale Frauentreff bietet einen „Schnupperkurs Deutsch lernen und reden“, die Stadtbibliothek ist mit Aktionen wie „Zweisprachige Kinderbücher“ und kostenlosen Führungen, etwa für Kita- und Willkommensklassen, dabei und das Kaminwerk zeigt die Komödie „Nicht ganz koscher“, ein Plädoyer zur Verständigung zwischen Juden und Arabern. Welche Bilder und Orte für Menschen in Memmingen Heimat bedeuten, drückt ein Plakat-Projekt des Vereins „Unio – für ein besseres Miteinander“ im Quartiersbüro am Baltenplatz aus.

Foto-Aktion "Gesichter der Stadt" in der Mewo-Kunsthalle

Ein Gesicht – genauer: viele – will die Mewo-Kunsthalle der Vielfalt bei der Fotoaktion „Gesichter der Stadt“ geben: Es entstehen Portraits von Menschen aus Memmingen, sodass Betrachter in der Ausstellung am Ende die Stadt neu und mit sehr persönlichem Fokus kennenlernen. Wie viele Kulturen, Religionen und Lebenswelten die Stadt prägen, zeigen auch ein „Irischer Abend“ der Vhs, ein „Frühstück mit Kultur“, zu dem die alevitische Gemeinde einlädt, oder das Angebot „Moschee erleben“ des Kultur- und Integrationsvereins in der Eduard-Flach-Straße sowie der Tag der offenen Moschee der Türkisch-Islamischen Gemeinde in der Schlachthofstraße.

"Fest für alle Nationalitäten" auf dem Westertorplatz in der Innenstadt

Diese Vielfalt und das Miteinander feiern: Großgeschrieben wird das bei „Brasilien in Lederhosen“ – einem „Fest für alle Nationalitäten“, das Fala Delicia und Claudia Brasil auf dem Westertorplatz auf die Beine stellen. Derselbe Gedanke prägt das Straßenfest, das die Soziale Stadt Ost organisiert und auch beim Programmpunkt „Russlanddeutsche der ersten Generation“ der evangelisch-lutherischen Versöhnungskirche gehören lachen, singen und beten dazu – ebenso wie ein Austausch über früher und heute.

Hamado Dipama, Antidiskrimierungsberater beim Dachverband der kommunalen Integrationsbeiräte in Bayern, hält einen Vortrag über Ansätze, wie in Memmingen „ein diversitätsgerechtes Miteinander“ gelingen kann. Für Lukas Krupinski spielt die neue Veranstaltung eine wichtige Rolle: „40 Prozent aller Memmingerinnen und Memminger haben Migrationserfahrung. Diese Vielfalt der Lebensgeschichten wollen wir zeigen, denn nur wenn man sich kennen lernt, können Beziehungen wachsen.“ (Lesen Sie auch: Memmingen: Integration betrifft alle Lebensbereiche)

Das gesamte Programm gibt’s auf der Homepage zu den Wochen der Vielfalt unter www.vielfalt.memmingen.de