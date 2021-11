16-Jährige aus Memmingen getötet - Tatverdächtige festgenommen

Am Montag wurde eine 16-Jährige tot in der Nähe des Memminger Flughafens gefunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Was bisher bekannt ist.

15.11.2021 | Stand: 16:22 Uhr

Am Sonntagabend wurde wohl eine 16-Jährige in der Nähe des Flughafens Memmingen getötet. Wie aus einem Polizeibericht hervorgeht, haben sich ihre Eltern am Montagvormittag an die Polizei gewendet, weil sie die Jugendliche seit dem Vorabend nicht mehr erreichen konnte.

Die Polizei suchte bekannte Aufenthaltsorte der Jugendlichen ab und fand sie am Vormittag in der Nähe des Flughafengeländes in Memmingerberg tot auf. Die 16-Jährige starb offenbar durch eine massive Gewalteinwirkung von außen. Ein großes Aufgebot der Kripo Memmingen unter Leitung der Staatsanwaltschaft Memmingen ermittelt seitdem unter Hochdruck.

Tötungsdelikt in Memmingerberg: Zwei Tatverdächtige festgenommen

Die ersten Ermittlungen führten zu zwei Tatverdächtigen: Ein 25-jähriger, polizeibekannter Mann aus dem Unterallgäu und eine 15-Jährige. Beide wurden im Rahmen der Fahndung am Montag festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft werden beide Tatverdächtige am Dienstag beim zuständigen Gericht zur Prüfung der Untersuchungshaft vorgeführt.

Den Tatort untersuchten auch Gerichtsmediziner der Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Ulm und ein Vertreter der Staatsanwaltschaft Memmingen. Motiv und Tathergang sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Weil diese noch nicht abgeschlossen sind, kann die Polizei keine weiteren Angaben dazu machen.

