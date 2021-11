16-Jährige erstochen - Ermittler schweigen zu Motiv und Tathergang

Nach der Tötung einer 16-Jährigen in Memmingerberg am Flughafen Memmingen laufen die Ermittlungen weiter. Was trieb die beiden Verdächtigen zu der Tat?

17.11.2021 | Stand: 10:39 Uhr

Es besteht der Verdacht des heimtückischen Mordes: Die 16-Jährige aus dem Raum Memmingen, deren Leiche am Montagvormittag auf einem Gelände am Memminger Flughafen gefunden worden war, wurde mit mehreren Stichen in den Oberkörper getötet. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft Memmingen mitgeteilt. Der Leichnam der Jugendlichen wurde im Universitätsklinikum Ulm rechtsmedizinisch untersucht.

Während der Ermittlungen und im Zusammenhang mit der Festnahme des 25-jährigen Tatverdächtigen stellte die Polizei nach eigenen Angaben zwei Messer sicher, die als Tatwerkzeug in Fragen kommen könnten. Spurentechnische Gutachten wurden in Auftrag gegeben, so die Fahnder.

Beide Tatverdächtige, der 25-Jährige aus dem Landkreis Unterallgäu und eine 15-jährige Jugendliche, wurden am Dienstag der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Die Richterin folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ gegen die beiden jeweils Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des heimtückischen Mordes. Der 25-Jährige und die 15-Jährige, beide mit deutscher Staatsangehörigkeit, wurden in verschiedene bayerische Justizvollzugsanstalten gebracht.

Die Polizei hat am Montag eine getötete 16-Jährige in der Nähe des Flughafen Memmingen gefunden. Zwei Verdächtige wurden festgenommen. Der abgesperrte Tatort wurde am Abend großräumig abgesucht, um mögliche Beweismittel zu sichern. Dazu rückte ein Großaufgebot der Bereitschaftspolizei an.

Der 25-Jährige ist bereits bei der Polizei bekannt. Durch welche Straftaten er bereits mit der Polizei zu tun hatte, wollten die Ermittler nicht sagen. Das Verfahren in dieser Sache laufe noch. Aber es habe nichts mit Gewaltdelikten zu tun.

16-Jährige getötet: Ermittlungen unter Hochdruck

Aus ermittlungstaktischen Gründen und aus Rücksicht auf die Angehörigen der Getöteten geben Polizei und Staatsanwaltschaft derzeit keine weiteren Details zu Tathergang und Motiv bekannt. Es werde weiter ermittelt.

Die Leiche des 16-jährigen Mädchens wurde im Bereich ehemaliger Luftschutzbunker am Memminger Flughafen gefunden. Dort suchte die Polizei auch nach den Tatwaffen. Bild: Maike Scholz

Zur Aufklärung des Tatherganges und der Hintergründe der Tat wurde bei der Memminger Kriminalpolizei die Ermittlungsgruppe Shelter eingerichtet. Shelter heißt auf Deutsch Schutzraum. Der Fundort befindet sich in der Nähe ehemaliger Luftschutzbunker und Hangars direkt am Memminger Flughafen.

Von Mord aus Heimtücke spricht man, wenn der oder die Täter die "Arg- und Wehrlosigkeit" des Opfers bei der Tat ausgenutzt hatten. Heimtücke ist laut § 211 Strafgesetzbuch ein sogenanntes Mordmerkmal. Demnach gilt als Mörder, wer "aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet."

Auf Mord steht in Deutschland eine lebenslange Freiheitsstrafe. Bei Jugendlichen liegt die Höchststrafe nach dem Jugendstrafrecht bei zehn Jahren.