16-Jährige in Memmingerberg getötet - Verdächtige festgenommen

In Memmingerberg nahe des Flughafens Memmingen ist eine 16-Jährige getötet worden. Zwei Tatverdächtige wurden bereits gefasst. Was bisher bekannt ist.

15.11.2021 | Stand: 16:39 Uhr

In Memmingerberg bei Memmingen (Unterallgäu) ist am Sonntagabend eine 16-Jährige getötet worden. Das berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft. Zwei Tatverdächtige wurden inzwischen gefasst. Zum Motiv des Gewaltverbrechens und zum genauen Ablauf der Tat war zunächst nichts bekannt.

Wie die Polizei mitteilte, hatten sich die Eltern der 16-Jährigen am Montagvormittag an die Polizei in Memmingen gewandt, weil sie ihre Tochter seit dem Vorabend nicht mehr erreichen konnten.

Polizeibeamte gingen auf die Suche nach der 16-Jährigen und fuhren dabei auch die Orte an, an denen sich die Jugendliche häufiger aufgefallen hatte. Nahe des Flughafens Memmingen entdeckten sie dann die Leiche der 16-Jährigen. Sie war offenbar durch eine massive Gewalteinwirkung von außen getötet worden, hieß es.

16-Jährige in Memmingerberg getötet - Großeinsatz der Polizei

Ein großes Aufgebot der Kripo Memmingen unter Leitung der Staatsanwaltschaft Memmingen ermittelt seitdem unter Hochdruck.

Tötungsdelikt in Memmingerberg: Zwei Tatverdächtige festgenommen

Die ersten Ermittlungen führten auch zu zwei Tatverdächtigen: Ein 25-jähriger, bereits polizeibekannter Mann aus dem Unterallgäu und eine 15-Jährige. Beide wurden im Rahmen der Fahndung am Montag festgenommen. Ob sie die Tat gestanden haben, dazu äußerten sich die Ermittler am Montag noch nicht. Die beiden Deutschen sollen am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden, um die Untersuchnughaft zu prüfen.

Lesen Sie auch

Leichenfund in München 14-Jährige soll in München getötet worden sein - 17-Jähriger tatverdächtig

Den Tatort untersuchten auch Gerichtsmediziner der Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Ulm und ein Vertreter der Staatsanwaltschaft Memmingen. Motiv und Tathergang sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Weil diese noch nicht abgeschlossen sind, wollte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben dazu machen.

Am Montagabend sollte der Bereich um den Fundort der Leiche von größeren Polizeieinheiten auf mögliche Beweisstücke abgesucht werden.

Update 16.30 Uhr. Dieser Bericht wird laufend aktualisiert.

Lesen Sie auch: Getöteter Mann in Wohnung gefunden - Kripo sucht Täter