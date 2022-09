Gartenstadt in Memmingen - Hier soll Wohnraum für 400 Menschen entstehen

Ein Würzburger Architekturbüro hat den Wettbewerb der Stadt Memmingen zum geplanten Wohngebiet im Süden der Stadt gewonnen. Das ist der Plan der Architekten.

29.09.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Am südlichen Ortsrand von Memmingen soll eine Art Gartenstadt entstehen: Das jedenfalls ist das Ziel von Hartmut Holl und Thomas Wieden. Die beiden Architekten aus Würzburg hatten sich intensiv mit der Gestaltung des geplanten Wohngebiets an der Allgäuer Straße auseinandergesetzt, mit ihrem Konzept die Jury überzeugt und sich gegen 15 weitere Bewerber durchgesetzt. Der Entwurf sieht 164 Wohneinheiten vor. Holl geht davon aus, dass bis zu 400 Menschen dort wohnen könnten. Die Bebauung sei zwar recht dicht. „Gleichzeitig wollten wir die Landschaft in das Wohngebiet integrieren.“ So sollen viele Stauden, Bäume und Sträucher gepflanzt werden. Zudem sei Raum für Nachbarschaftshöfe geschaffen worden, um die Menschen dort zusammenzubringen.

