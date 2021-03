300 Kilo Äpfel geklaut? Kurioser Polizeieinsatz nahe Memmingen

Ein Lkw-Fahrer bemerkt auf dem Rastplatz Buxachtal das Fehlen einer Palette Äpfel. Er erstattet Anzeige - wenig später meldet er sich wieder bei der Polizei.

07.03.2021 | Stand: 12:37 Uhr

Ein kurioser Fall beschäftigte am Sonntagmorgen die Autobahnpolizei in Memmingen. Ein Lkw-Fahrer hatte eine Palette voller Äpfel als gestohlen gemeldet. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall auf dem Parkplatz Buxachtal an der A7.

Lkw-Fahrer meldet Diebstahl der Polizei

Der Mann hatte dort Rast gemacht und gerade seine Ruhezeit beendet. Er kontrollierte seine Ladung vor der erneuten Abfahrt und stellte fest, dass eine Palette weniger im Laderaum war als vorgesehen. Es handelte sich dabei um eine Palette gefüllt mit 300 Kilogramm Äpfeln. Den Laderaum hatte der 33-Jährige während seiner Ruhezeit nicht versperrt, deshalb ging er von einem Diebstahl aus und verständigte die Polizei. Die Beamten nahmen Anzeige gegen Unbekannt auf.

Wenige Stunden später klärte sich der Vorfall. Der Mann berichtete den Beamten am Telefon, dass sein Chef die ganze Palette Äpfel bereits vor seiner Abfahrt in Rumänien ausgeladen hatte.

