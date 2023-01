380 Kartenfreunde treffen sich im Unterallgäu zum Schafkopfen

Nach zwei Jahren Pause wird in Pfaffenhausen wieder Schafkopf für den guten Zweck gespielt. Auch neue Bekanntschaften werden geknüpft. Wer am Ende vorne liegt.

Von Sabine Adelwarth

08.01.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Wer einen Blick in die sechs Gaststätten bei Schwabens größtem Schafkopfturnier „Herz ist Trumpf“ in Pfaffenhausen warf, sah 384 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die einfach nur zufrieden waren, endlich wieder das Sauspiel in geselliger Runde genießen zu können und dabei noch etwas Gutes zu tun. Denn wo sonst hat man die Möglichkeit, mit Fremden einen ganzen Abend die Kartenleidenschaft auszuleben und nebenbei zum Ratschen zu kommen? Schnurstracks wurden allerlei Verbindungen aufgebaut und am Tisch gab es heitere Gespräche. „Da merkt man erst, wie klein die Welt ist“, sagte ein Kartler aus Memmingen, denn zwischen dem Spiel kam ganz nebenbei heraus, dass er den Vater seines Gegenüber kannte.

