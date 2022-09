570 Teilnehmer beim Memminger Altstadtlauf

Nach der Corona-Pause gehen bei der 23. Auflage 570 Läuferinnen und Läufer an den Start. Herausragende Zeit des Siegers. Ein Team setzt besondere Akzente.

19.09.2022 | Stand: 16:18 Uhr

Auf dem Memminger Marktplatz wimmelt es an diesem Sonntagnachmittag nur so vor Menschen. Auf dem zentralen Platz der Kommune ist soeben die 23. Auflage des Memminger Altstadtlaufs zu Ende gegangen.

Unweit des Zielkanals reichen engagierte Helfer den erschöpften Athleten heißen Zitronentee. Das Angebot wird – auch wegen des kühlen Herbstwetters – gerne angenommen. Ganz in der Nähe steht Manuel Geissendörfer. Der 22-jährige Hobbyläufer aus Bad Grönenbach packt die 5800 Meter lange Strecke bei seiner ersten Teilnahme in 27:50 Minuten. Mit dieser Gesamtzeit belegt der Brief- und Paketzusteller Rang 136, das ist im Vergleich zur Konkurrenz eine solide Platzierung.

„Die Zuschauer beim Altstadtlauf haben uns leidenschaftlich angefeuert“

„Ich bin einfach mal zum Spaß mitgelaufen“, erzählt der Unterallgäuer. Zunächst sei es für ihn „mega gelaufen“, danach habe er sein Lauftempo drosseln müssen. „Auf den letzten Metern habe ich dann aber noch einen Schlussspurt hingelegt.“ Von außen bekommen die Sportler große Unterstützung. „Die Zuschauer haben geklatscht und uns leidenschaftlich angefeuert“, betont Geissendörfer.

In Sachen Streckenverlauf hat der Ausdauersportler einen Verbesserungsvorschlag: „Statt im Pulk nacheinander sechs identische Runden absolvieren zu müssen, fände ich es aufregender, wenn die Strecke weitläufiger wäre und beispielsweise auch durch Parkanlagen führen würde.“

Sieger Fabian Eisenlauer läuft eine herausragende Zeit

Mit dem Sieger des Hauptlaufs kann sich Geissendörfer indes nicht messen: Fabian Eisenlauer (Laufsport Saukel Kempten) erreicht mit 17:43 Minuten eine aus der langjährigen Geschichte des Altstadtlaufs herausragende Zeit. Vor dem Zweiten Simon Pulfer vom „ Allgäu Outlet Raceteam“ hat Eisenlauer letztlich mehr als eine Minute Vorsprung. Dritter wird Robin Adelwarth (Firma Grob).

Bei den Frauen sichert sich die für die Stadt Memmingen startende Steinheimerin Katrin Geiger in 21:31 Minuten den Titel. „Ich bin mit meiner Zeit sehr zufrieden“, sagt Geiger freudestrahlend. „Besonders freut mich, dass ich eine persönliche Bestzeit aufgestellt habe.“ Stephanie Wunderle (Niederwangen) und Vanessa Frick (Bad Saulgau) schließen als Zweite beziehungsweise Dritte ab.

In der Kategorie der Behörden und Betriebsmannschaften siegt das „Grob Team I“ überlegen vor dem Team „Liebherr-Hydraulikbagger GmbH I“ und dem Läuferteam „Grob I“. Ein besonderer Hingucker ist das Team der „Feuerwehr Buxheim I“. Die freiwilligen Helfer absolvieren den kompletten Lauf in voller Montur, um damit ein Zeichen für die Bedeutung des Ehrenamtes zu setzen.

Organisator Dieter Ranz vom Veranstalter SV Steinheim bilanziert die 23. Auflage des Lauf-Events wie folgt: „Wir sind rundum zufrieden. Nach der zweijährigen Zwangspause freuen wir uns über die gute Beteiligung mit 570 Teilnehmern.“

1998 fand die Premiere des Klassikers mit rund 200 Läufern statt. 908 Teilnehmer sorgten bei der 22. Auflage des Klassikers im Jahr 2019 für eine Rekordbeteiligung. Nach der Corona-Zwangspause waren die Organisatoren vom SV Steinheim aber auch heuer zufrieden.

Ergebnisse beim 23. Memminger Altstadtlauf

Hauptlauf (5800 Meter)

Frauen 1. Katrin Geiger (Stadt Memmingen - D’Mau-Städtler) 21:31, 2. Stephanie Wunderle (SG Niederwangen) 21:52, 3. Vanessa Frick (TSV Bad Saulgau) 22:13.

Männer 1. Fabian Eisenlauer (Laufsport Saukel b_faster) 17:43, 2. Simon Pulfer (Allgäu Outlet Raceteam) 18:46, 3. Robin Adelwarth (Grob) 18:56.

Behörden und Betriebsmannschaften 1. Grob-Team I (Daniel Kreher, Raphael Stelle, Michael Dörfler, Karl Hempfer, Tobias Schneider) 1:55,21, 2. Liebherr-Hydraulikbagger GmbH I (Florian Rommel, Stefan Geiger, Martin Ackel, Christian Schwarzbart,

Tobias Willburger) 1:59,43, 3. Grob I (Robin Adelwarth, Daniel Merz, Martin Häring, Denis Buschel, Florian Baur) 1:59,52.

Hauptlauf nach Altersklassen (5800 Meter)

Weibliche Jugend U18 1. Nina Jörg (Memminger Zeitung) 29:16, 2. Selina König (Ka-Antriebstechnik GmbH) 29:40.

Männliche Jugend U20 1. Alexander Häberle (Polizeiinspektion Memmingen) 19:33, 2. Daniel Holzheu (Memmingerberg) 25:11, 3. Fabian Schmid (Liebherr-Hydraulikbagger GmbH) 25:32.

Weibliche Jugend U20 1. Vanessa Frick (TSV Bad Saulgau) 22:13, 2. Nina Weißenhorn (Ottobeuren) 36:40.

Frauen 1. Katrin Geiger (Stadt Memmingen) 21:31, 2. Natalie Rauh (TV Kempten) 22:47, 3. Sabrina Heisele (Liebherr-Hydraulikbagger GmbH) 26:45.

Männer 1. Simon Pulfer (Allgäu Outlet Raceteam) 18:46, 2. Robin Adelwarth (Grob) 18:56, 3. Niklas Breimaier (Deutsche Post Memmingen) 18:57.

Kinder-/Jugendlauf (1000 Meter)

Männliche Jugend U10 1. Samuel Handfest (SV Egg a. d. Günz) 4:05, 2. Moritz Leopold (Bad Grönenbach) 4:12, 3. Noah Huber (Trunkelsberg) 4:16.

Weibliche Jugend U10 1. Lea Mayer (DJK Memmingen) 4:02, 2. Elisa Ahne (TV Kempten) 4:05, 3. Marie Lutz (SV Hammerschmiede) 4:05.

Männliche Jugend U12 1. Amin Ouro Sevea (SV Steinheim) 3:43, 2. Lukas Mayer (DJK Memmingen Leichtathletik) 3:51, 3. David Ihle (SV Ittelsburg) 3:53.

Weibliche Jugend U12 1. Anna Deuringer (Laufgemeinschaft Wehringen) 3:54, 2. Nina Veit 3:55, 3. Clara Brey (bd. DJK Memmingen Leichtathletik) 3:58.

Männliche Jugend U14 1. Rafael Wörsing ( TSV Ottobeuren) 3:39, 2. Simon Pfister 3:43, 3. Leo Majewski (bd. TSV Ottobeuren Leichtathletik) 3:51.

Weibliche Jugend U14 1. Neele Altermann (SV Steinheim) 3:36, 2. Magdalena Metzeler 3:39, 3. Katarina Stablovic (bd. DJK Memmingen Leichtathletik).

Männliche Jugend U16 1. Theo Pfister (TSV Ottobeuren Leichtathletik) 3:30, 2. Fabian Bertsch (DJK Memmingen Leichtathletik) 3:32, 3. Colin Heuß (SV Steinheim) 3:41.

Weibliche Jugend U16 1. Emma Müller (SV Kirchdorf) 3:26, 2. Sara Geppert (TSV Ottobeuren Leichtathletik) 3:53, 3. Lena Halbreiter (SV Steinheim) 5:10.

Bambini (320 Meter)

Männlich 1. Luis Schlele (Memmingen) 1:12, 2. Felix Götzeler (Erolzheim) 1:14, 3. Theo Hieber (SV Steinheim) 1:16.

Weiblich 1. Merle Dörr (SV Steinheim) 1:18, 2. Anna Braunmiller (SV Steinheim) 1:18, 3. Helena Neumann (Käthe und Käthe) 1:20.

Weitere Egebnisse gibt's unter https://www.abavent.de/aktuell/willkommen.htm

Eine Galerie mit Bildern vom Altstadtlauf finden Sie hier.