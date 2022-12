Schnelleres Internet: Neuer Sendemast bringt 5G nach Bad Grönenbach

Das Unternehmen O2 Telefónica hat in Bad Grönenbach einen 5G-Sendemast gebaut, mit dem in kürzerer Zeit mehr Daten übertragen werden können.

11.12.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Schneller mit dem Smartphone im Internet unterwegs: In Bad Grönenbach hat der Telekommunikationsanbieter O2 Telefónica einen Sendemasten errichtet, der den 5G-Mobilfunkstandard bietet. 5G ist der Nachfolger von LTE und 4G und wesentlich schneller. Ein Beispiel: Mit diesem neuen Mobilfunknetz ist es problemlos möglich, etwa über das Smartphone einen Film zu schauen, der aus dem Internet abgerufen wird. Der Sendemast steht an der Pappenheimer Straße. Weitere solcher Anlagen sollen laut Unternehmen folgen.

Sekundenschnelle

Wer in Bad Grönenbach im Homeoffice arbeitet und in der Reichweite des ersten Sendemasten sitzt, kann selbst große Dateien in Sekundenschnelle herunterladen. Zudem ist 5G laut O2 Telefónica die Grundlage für industrielle Netze, etwa für die Vernetzung von Maschinen und Anlagen in der Produktion und Logistik, und für künftige Anwendungen wie das autonome Autofahren. „5G ist der Turbo der Digitalisierung für Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland“, sagt Markus Haas, Geschäftsführer von O2 Telefónica Deutschland. Der Nachteil von 5G ist laut Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), dass die Reichweite eines Sendemastens geringer ist als beispielsweise bei LTE und 4G. So würden künftig mehr Sendestationen errichtet werden müssen.

Auch 4G und LTE werden weiter ausgebaut

Um die neuen Möglichkeiten des 5G-Netzes nutzen zu können, ist ein Smartphone nötig, das diesen Mobilfunkstandard unterstützt. Ebenso ist ein entsprechender Mobilfunktarif notwendig. Deshalb baue O2 parallel auch weiterhin das 4G- und das LTE-Netz aus, „da ein Großteil der deutschen Mobilfunkkundinnen und -kunden im Alltag weiterhin auf diesen Standard angewiesen ist“, wie das Unternehmen mitteilt.