A7: Autofahrer macht den Pannenstreifen zum "Ausschlaf-Streifen"

Auf der Autobahn den Rausch ausschlafen, ist völlig okay, dachte sich wohl ein Autofahrer auf der A7. Die Polizei machte bei der Kontrolle noch eine Entdeckung.

20.08.2023 | Stand: 11:27 Uhr

Gefährliches Schläfchen auf der Autobahn: Dazu hatte sich ein Autofahrer auf der A7 bei Heimertingen nördlich von Memmingen entschieden. Eine Polizeistreife fand den 37-Jährigen am Samstagmorgen gegen 4.45 Uhr schlafend in seinem Fahrzeug auf dem Pannenstreifen der A7 vor.

Fahrer schläft im Auto auf dem A7-Pannenstreifen - Alko-Test ist positiv

Weil die Beamten vermuteten, dass beim Fahrer Alkohol im Spiel sein könnte, machten sie einen Atemalkoholtest. Dieser war prompt positiv - der Autofahrer musste zur Blutentnahme. Bei der Anfrage seiner Daten machten die Polizisten noch eine Entdeckung: Der Mann besitzt keinen gültigen Führerschein und muss jetzt mit Anzeigen rechnen.

