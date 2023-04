Auto kracht auf der A7 bei Memmingen in die Mittelleitplanke

Ein Mann fuhr auf der A7 bei Memmingen auf nasser Straße zu schnell und verlor dabei die Kontrolle über das Auto. Zweimal schleuderte er gegen die Leitplanke.

17.04.2023 | Stand: 14:04 Uhr

Ein 41-jähriger Mann hat am Sonntagmorgen auf der A7 zwischen der Anschlussstelle Memmingen-Süd und dem Autobahnkreuz Memmingen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Nach Angaben der Polizei war er in Richtung Würzburg unterwegs, als er auf regennasser Fahrbahn mit nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr und dabei zweimal gegen die Mittelleitplanke schleuderte.

Lesen Sie auch: Vorsicht auf nassen Straßen: Was es bei Aquaplaning zu beachten gibt

Keine Verletzten nach Unfall, Schadenshöhe bei etwa 8.500 Euro

Ein nachfolgendes Auto fuhr über die Fahrzeugteile und wurde dadurch beschädigt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An den beiden Fahrzeugen und an der Schutzplanke entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von etwa 8.500 Euro. Das total beschädigte Auto des Unfallverursachers musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Feuerwehr Memmingen kümmerte sich um die Absicherung der Unfallstelle. Gegen den 41-Jährigen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Weitere Nachrichten aus Memmingen lesen Sie wie immer hier.