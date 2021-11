Kieslaster verliert Ladung auf der A7 bei Memmingen

Auf der A7 bei Memmingen hat am Montagnachmittag ein Kieslaster seine Ladung verloren. Mehrere Autos wurden durch herabfallende Kieselsteine beschädigt.

09.11.2021 | Stand: 13:37 Uhr

Am Montag-Nachmittag hat ein Kieslaster auf der A7 zwischen der Anschlussstelle Memmingen-Süd und dem Autobahnkreuz Memmingen seine Ladung verloren. Der 58-jährige Fahrer war mit seinem mit Kies beladenen Kipplaster in Richtung Würzburg unterwegs, als einen Teil der Steine verlor, so die Polizei. Menschen wurden dabei keine verletzt, doch drei nachfahrende Autos kamen zu Schaden.

Sachschaden von etwa 2.500 Euro nach Unfall auf der A7 bei Memmingen

An einem Kleintransporter wurde die Windschutzscheibe beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 500 Euro. Bei zwei Autos wurden jeweils die Motorhaube und die Windschutzscheibe in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beziffert sich jeweils auf etwa 1.000 Euro.

Alle beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Unfall noch fahrbereit. Den Fahrer des Kieslasters erwartet ein Bußgeld wegen mangelhaft gesicherter Ladung.

