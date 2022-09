Mit Holzbalken beladener Lkw fährt in Schräglage auf der A96 bei Memmingen

Auf der A96 bei Memmingen ist ein mit Holzbalken beladener Lkw in Schräglage unterwegs. Die Polizei stoppt den Fahrer.

14.09.2022 | Stand: 15:45 Uhr

Der Polizei wurde am Dienstagmorgen ein mit Holzbalken beladener Lkw gemeldet, der in Schräglage auf der A96 bei Memmingen unterwegs war. Eine Streife der Autobahnpolizei konnte den Fahrer kurz darauf stellen und an der Anschlussstelle Memmingen-Nord von der Autobahn begleiten.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass sich auf dem Sattelauflieger mehrere 13 Meter lange Holzbalken befanden, die insgesamt ein Gewicht von über 24 Tonnen hatten. Der Grund für die Schräglage war, dass aufgrund unzureichender Ladungssicherung einige Balken nach rechts verrutscht waren und gegen die Plane des Sattelaufliegers drückten.

A96 bei Memmingen: Mit Holzbalken beladener Lkw fährt in Schräglage

Die Streife begleitete den 57-jährigen Fahrer nach der Kontrolle zu einer Memminger Firma, wo die Ladung ordnungsgemäß gesichert wurde. Der Fahrer, der keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste eine zweistellige Sicherheitsleistung zahlen und durfte danach seine Fahrt fortsetzen.

Mehr Nachrichten aus Memmingen lesen Sie hier.