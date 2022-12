Weil ein Autofahrer die Ladung auf seinem Pkw-Anhänger nicht richtig gesichert hatte, kam es am Freitag zu einem Unfall auf der A96 bei Trunkelsberg.

03.12.2022 | Stand: 18:25 Uhr

Der 55-jähriger Autofahrer war mit seinem VW samt Anhänger auf der A96 Richtung München unterwegs. Wegen mangelnder Ladungssicherung fielen auf Höhe der Anschlussstelle Memmingen-Ost mehrere Plastikrohre von der offenen Ladefläche des Anhängers.

Plastikrohre auf der A96 verloren: Weiteres Fahrzeug an Unfall beteiligt

Ein nachfolgender Skoda-Fahrer (44) konnte nicht mehr ausweichen und fuhr über die Rohre. Sein Wagen wurde dadurch an der Front beschädigt. Im weiteren Verlauf fuhr ein weiterer Verkehrsteilnehmer über die auf der Fahrbahn liegenden Rohre. Ob an dessen Fahrzeug ein Schaden entstand, ist noch unklar. Der Schaden an dem Skoda beläuft sich auf etwa 500 Euro. Den Unfallverursacher erwartet eine Anzeige mit Bußgeld.

