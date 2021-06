Ab Donnerstag an Memminger Schulen wieder regulärer Unterricht

Schulleiter in Memmingen freuen sich über Lockerungen dank niedriger Inzidenz. Doch nicht alle Eltern wollen ihre Kinder in die Schule schicken.

08.06.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Seit Montag haben fast alle Schülerinnen und Schüler in Bayern ihren heimischen Laptop wieder mit der Schulbank getauscht. Auch in Memmingen und im Unterallgäu ist Präsenzunterricht statt Homeschooling angesagt. Noch werden überall dort, wo kein Mindestabstand möglich ist, die Klassen geteilt und im Wechsel unterrichtet. Doch zumindest in Memmingen wird sich das schon bald ändern. Da der Inzidenzwert dort seit fünf Tagen unter 50 liegt, wird ab Donnerstag an allen Schulen wieder regulärer Unterricht stattfinden. Im Unterallgäu könnte dies frühestens ab kommenden Montag der Fall sein. (Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu finden Sie hier.)