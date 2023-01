Wer hat Angst vor Freitag, dem 13.?

Heute ist Freitag der 13. - im Volksmund ein Unglückstag. Doch dazu gibt es verschiedene Meinungen. Ein nicht ganz ernst gemeinter Diskurs zum Thema Aberglaube.

13.01.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Pro Aberglaube:

Freitag, der Dreizehnte! Wie sich das schon anhört: DER DREIZEHNTE! Da läuft es einem normalen Menschen doch sofort kalt den Buckel runter. Wer sich vor diesem Tag nicht fürchtet, der hat keine Ahnung, welche Macht hinter dem sogenannten Aberglauben steckt. Wer heute nicht besonders vorsichtig durch die Gegend schleicht, sondern den Unerschrockenen spielt und todesverachtend unter Leitern durchgeht, ungerührt Salz verschüttet oder sogar schwarze Katzen von links nach rechts über die Straße winkt, der – ja der hat wahrlich keine Vorstellung von dem, was sich zwischen Himmel und Erde tatsächlich abspielt. Aberglaube ist kein Humbug. Aberglaube ist eine ernste Sache.

So kann es doch kein Zufall sein, dass ich noch nie von einem Meteoriten getroffen wurde, wenn ich meinen Glückspfennig in der Hosentasche hatte. Und es kommt deswegen auch nicht von ungefähr, dass mich noch nie ein Bus gestreift hat – obwohl viele Leser wohl jetzt gerade das Gegenteil vermuten.

Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Daher bin ich für den heutigen Unglückstag freilich gut gerüstet. Und ich kann nur jedem raten, es mir gleichzutun. Das Beste ist natürlich, gleich im Bett zu bleiben und die Rollläden unten zu lassen.

Wer trotzdem vor die Tür muss, dem sei Folgendes geraten: Glückspfennig, Hasenpfote und vierblättriges Kleeblatt in die Hosentaschen stopfen. Dann mit einem Hufeisen eine Scheibe einwerfen – aber um Gottes Willen keinen Spiegel. Anschließend noch schnell dem Kaminkehrer auf die Schulter klopfen, einen Bogen um jede Leiter machen und alsdann in einem sicheren Unterstand warten. Auf was? Natürlich auf eine Sternschnuppe. Denn nur so ist Freitag, der Dreizehnte, unbeschadet zu überstehen. Das können Sie mir jetzt aber glauben. (von Volker Geyer)

Contra Aberglaube:

Aberglaube ist etwa so hilfreich wie vierblättriger Klee, den man sich zu Silvester schenkt. Haben Sie mal versucht, den über die Zeit zu retten? Das ist (fast) immer vergebliche Liebesmüh. Da richtet auch der Deko-Kaminkehrer nichts aus. Aber vielleicht klappt’s, wenn beim Abspülen ein Glas runterfällt und sich in unzähligen glücksbringenden Scherben am Boden verteilt. Man könnte sich dazu noch einen giftigen Fliegenpilz ins Haus holen. Gesundheit und Erfolg dürfte dann nichts mehr im Wege stehen.

Aberglaube ist nicht nur Unfug, er macht auch Umstände. Darauf achten, mit welchem Bein ich aufstehe?! Ich bin froh, wenn ich morgens weiß, wer ich bin – geschweige denn wo. Und wenn ich später aus Unachtsamkeit die Autofelge am Bordstein mit einer Schramme verziere, liegt das wohl mehr an Verschlafensein und mangelnden Reflexen, als am Datum und daran, welcher Fuß zu Tagesbeginn zuerst Bodenkontakt hatte.

Aberglaube – das ist vor allem eins: unser Faible dafür, willkürlich Zusammenhänge zwischen Dingen und Geschehnissen zu fabrizieren, wo in der Realität keine sind. Fertig ist die selbsterfüllende Prophezeiung. Anders gesagt: Es braucht keine schwarze Katze, damit etwas schiefgeht. Und für jemanden, der unvorbereitet in eine Prüfung geht, lässt sich der Erfolg gut vorhersagen – unabhängig von der Zahl der Talismane in seiner Tasche.

Ohnehin ist es unfair, die Verantwortung über Wohl und Wehe zu delegieren, etwa an Glücksbringer. Und es ist diskriminierend – auch wenn Speziesismus hier anders läuft als sonst: Ausnahmsweise kommt das Schwein als Glücksbringer mal besser weg, zum Unglücksboten ist das geliebte Haustier Katze degradiert. Es sei denn, sie wäre dreifarbig. Logisch. Übrigens: Dass eine Hasenpfote Glück bringt, würde ihr vormals vierbeiniger Besitzer wohl nicht bejahen. (von Verena Kaulfersch)

