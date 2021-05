Abfall-Ärger: So will Memmingen das Müllproblem in den Griff bekommen

Immer mehr Müll in den Parkanlagen: Kritik an der Menge der Abfallbehälter. Warum mehr davon aus Sicht der Stadt die Lage nicht verbessert und wozu sie aufruft

15.05.2021 | Stand: 06:00 Uhr

„Es gibt viel zu wenig Mülleimer in den städtischen Grünanlagen“, kritisiert Francesco Abate. Das ist dem Memminger ein Dorn im Auge. In einem Brief an die MZ bemängelt er, dass gerade in den Parks nicht genug Abfallbehälter angebracht seien. Gleichzeitig seien die vorhandenen oftmals überfüllt.

Memmingen: Müll liege oft neben den Abfalleimern

„Wir kennen das Problem“, sagt die Pressesprecherin der Stadt, Viola Weyrauch. In Zeiten der Corona-Pandemie gingen die Menschen mehr nach draußen und es häufe sich der Müll. „Oft legen die Leute ihren Abfall neben den Mülleimer, wenn der schon voll ist“, sagt sie. Diese Problematik betreffe in Memmingen sowohl die Grünanlagen und die Innenstadt, als auch die Stadtteilgebiete und deren Naherholungsmöglichkeiten.

Mehr Mülleimer in der Stadt seien nicht die Lösung

„Die Stadt hat darüber nachgedacht, mehr Mülleimer aufzustellen. Aber wir glauben, dass das Problem so nicht zu lösen ist“, erklärt die Pressesprecherin. Viele Leute würden ihren Müll einfach auf den Boden werfen: „Ein zusätzlicher Abfallbehälter kann dagegen auch nichts ausrichten.“

Oberbürgermeister Manfred Schilder: "Sehr unerfreulich"

„Es ist sehr unerfreulich, dass manche Menschen ihren Müll nicht aufräumen. Das Credo, seine Abfälle wieder mit nach Hause zu nehmen, wenn kein Mülleimer da ist oder wenn dieser bereits überfüllt ist, scheint für einige nicht zu gelten“, bedauert Oberbürgermeister Manfred Schilder.

In der Corona-Pandemie nimmt der Abfall stark zu

Die Verschmutzung rund um Ruhebänke in den Grünanlagen und an den Spazier- und Wanderwegen nehme seit einem Jahr kontinuierlich zu. „In der Corona-Pandemie sind die Möglichkeiten, die Freizeit außerhalb der eigenen vier Wände zu verbringen, sehr eingeschränkt. Viele Menschen zieht es daher in die Grünanlagen oder die Natur“, sagt Viola Weyrauch. Und einige davon hinterlassen ihre Spuren. Dabei werden die innerstädtischen Mülleimer täglich geleert – auch am Wochenende. Bei den Mülleimern außerhalb der Stadt ist das mindestens einmal pro Woche der Fall. Zwei Fahrzeuge seien hierfür im Einsatz.

Stadt Memmingen stellt zweites Fahrzeug für die Entsorgung zur Verfügung

Der Pressesprecherin zufolge kommen etwa 350 Kilogramm Müll pro Tag und Fahrzeug zusammen. Bei den derzeitigen Entsorgungskosten von 200 Euro pro Tonne koste allein die Entsorgung des eingesammelten Mülls rund 88 000 Euro jährlich. „Das zweite Fahrzeug wurde erforderlich, da die tägliche Leerung der Abfallbehälter in der Innenstadt mit einem Fahrzeug nicht mehr zu bewältigen war“, sagt Weyrauch.

Seit Januar 2021 hat die Stadt Memmingen ein neues, elektronisch betriebenes Fahrzeug angeschafft, um dem erhöhten Müllaufkommen Herr zu werden. Osman Ercin, Mitarbeiter der Stadt Memmingen, ist regelmäßig in der Innenstadt unterwegs, um die Mülleimer zu leeren. Bild: Stadt Memmingen

Mehr To-Go Produkte - Verstopfte Müllbehalter

Zudem sind in der Innenstadt Straßenkehrer unterwegs, um den achtlos weggeworfenen „Kleinmüll“ aufzusammeln, etwa Zigarettenschachteln, Kassenbons oder Kleinverpackungen. „Wir haben beobachtet, dass seit Beginn der Pandemie und den stärker genutzten To-Go-Angeboten der Gastronomie immer mehr Verpackungsmaterialien wie Pizzakartons, Fast-Food-Schachteln und Flaschen in den Mülleimern landen und diese verstopfen“, sagt Urs Keil, der Leiter des Tiefbauamts.

Der Abfall belastet die Umwelt

„Das Müllproblem gibt es im ganzen Stadtgebiet. Nicht an jeder Ruhebank kann ein Abfalleimer aufgestellt werden – zumal auch dies nicht davor schützt, dass die Leute ihren Müll einfach fallen lassen“, ergänzt Michael Koch, der Leiter des Garten- und Friedhofsamts. Der herumliegende Müll verschmutze die Umwelt und wehe auch auf Felder in der Umgebung. So gelange immer mehr Mikroplastik in den Nahrungskreislauf. Michael Koch appelliert daher an die Vernunft aller Bürgerinnen und Bürger, ihren Müll mitzunehmen oder in vorhandene Mülleimer zu werfen.

Für Francesco Abate reichen die Maßnahmen der Stadt jedoch nicht aus: Er wünscht sich an manchen Orten ein zusätzliches Kontingent an Abfallbehältern, beispielsweise am Eingang der Landesgartenschau.

