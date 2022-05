Absurde Schönheitstipps aus den 50er Jahren: Abnehmen mit Lebertran und Weißkohlsaft

Der Wunsch schön(er) zu sein, ist ein zeitlos: Unsere Autorin Theresa Osterried hat in einer Schönheitsfibel aus den 50er Jahren nach Ratschlägen gesucht.

05.05.2022 | Stand: 15:51 Uhr

Der Frühling ist da, die Bikinisaison steht an: Und in sämtlichen Frauenmagazinen bricht die alljährliche Schönheitspanik aus. Glücklicherweise ist mir ein erhellender Wegweiser durch den Diäten-Dschungel in die Hände gefallen: „Mach dich schön!“ – Die Schönheitsfibel für junge Mädchen von Olga Golbaek.

Eine wahre Offenbarung aus den 50er Jahren, die jungen Mädchen und Frauen mit wichtigen Ratschlägen segnet. Mit allem was das weibliche Gemüt belastet – oder von dem man gar nicht wusste, dass es einen belasten sollte.

Die Hände sind zu rot und die Fußgelenke zu dick? Kein Problem, Olga Golbaek kennt die ultimative Lösung. Meistens hat sie mit Umschlägen, heißen Salzwasserbädern und Talkpuder zu tun. Gegen Frostbeulen und brüchige Nägel hilft übrigens ein ordentlicher Schluck Lebertran. Und für eine schlankere Taille muss frau nur zwei Wochen lang täglich ein großes Glas Weißkohlsaft trinken. Wohl bekomm’s!

Lesen Sie auch

Karriere Gehaltsverhandlungen: Claudia Irsfeld gibt Frauen aus Kempten und dem Oberallgäu Tipps

Aber weil Schönheit bekanntlich auch von innen kommt, spart die Autorin nicht an Verhaltens-Tipps. „Ein kicherndes oder – noch schlimmer – ein grinsendes junges Mädchen ist für die Umgebung unleidlich.“ Und für „junge Mädchen, die gerne beliebt sein wollen“ ist die Kunst des „Sichfügens und Sicheinordnens“ unabdingbar. Also dezent lächeln und winken, meine Damen.

Die Schönheitsfibel für junge Mädchen. Bild: Osterried

Traurig ist nur, dass der Wahn um einen tollen Körper zeitlos ist – der Blick in ein aktuelles Frauenmagazin oder auf Instagram reicht, um das zu bestätigen.

„Mach dich schön!“ – da schwingen Stress und unerfüllbare Erwartungen mit. Vorschlag: Wie wäre es stattdessen mit dem Motto „Fühl dich schön“? Der Weißkohlsaft und die Schönheitsfibel landen im Müll – und auf Lebertran sollten wir den Walen zuliebe sowieso verzichten.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".