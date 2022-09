Ade, Freibad Memmingen: Das war's - mit einer kleinen Ausnahme

Nun heißt es: Abschied nehmen vom Freibad. Nach Ende der Saison gibt's einen Badetag für Hunde. Wie sich Leserinnen und Leser an frühere Sommer im Bad erinnern.

12.09.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Zum allerletzten Mal haben sich am Sonntag, 11. September, im Freibad Memmingen die Badegäste erfrischt und in den Becken ihre Runden gezogen. Um 20 Uhr dann schloss das Bad offiziell nach 64 Jahren endgültig seine Pforten - nur eine kleine Ausnahme gibt es noch: Bei einem Hundebadetag am Dienstag, 13. September, dürfen die Vierbeiner ins kühle Nass springen.

Mit einer Portion Wehmut werden manche Wasserratten und begeisterte Schwimmerinnen und Schwimmer auf den Sommer 2022 zurückblicken, mit dem die Zeit des Memminger Freibads zu Ende geht. Denn künftig wird sich an dieser Stelle ein anderes Bild bieten: Dann rücken die Bagger an, das Bad wird abgerissen, um Platz für den Bau des geplanten Kombi-Bades zu schaffen. Damit wird sich die Szenerie an der Stadtbadallee deutlich verändern. (Details lesen Sie hier: Bau von Kombibad in Memmingen nimmt weitere Hürde.)

Erbaut wurde das Freibad in der heutigen Form nach Angaben des Stadtarchivs Memmingen in den Jahren zwischen 1955 und 1960, zuvor gab es einen Vorläufer: eine Badeanstalt, die 1892 am Stadtbach eingerichtet worden war.

Seit vielen Jahrzehnten ist das Freibad im Sommer Anlaufstelle für Wasserratten jeden Alters. Bild: Stadtarchiv (Repro)

Ein Beitrag der Memminger Zeitung im Jahr 1952 mit zwei Bildern aus der damaligen Badeanstalt, die 1892 am Stadtbach eingerichtet worden war. Bild: Stadtarchiv (Repro)

Mit den großflächigen Liegewiesen, den alten Bäumen sowie Baby-, Familien- und Schwimmerbecken verknüpfen sich für viele Menschen jeder Altersgruppe aus Memmingen und Umgebung Erinnerungen an frühere Familienausflüge, Jugendtage und unbeschwerte Sommer. In einer kleinen Serie lassen uns einige Leserinnen und Leser an diesen Erinnerungen teilhaben: an Urlaubsgefühle und strenge Bademeister, an erste Schwimmversuche und Begegnungen, die das ganze Leben prägten:

Freibad-Geschichte(n):

Außerdem haben wir uns zum Abschied mit einer Bildergalerie noch einmal im alten Bad umgeschaut:

Nach Ende der letzten Saison im Memminger Freibad gibt es dort noch eine besondere Aktion: Am Dienstag, 13. September, findet dort zwischen 14 und 19 Uhr auf Anregung von Oberbürgermeister Manfred Schilder ein Hundebadetag statt. Wer seinem Vierbeiner also ein paar Runden im Becken gönnen möchte, hat dazu an diesem Tag Gelegenheit.

Warum sie den umstrittenen Bau des Kombibades als wichtigen Schritt sieht, führt Autorin Maike Scholz in einem Debattenstück aus.