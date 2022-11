Nikolaus, Bastelstube und Kneippwichtelchor: Der Adventsmarkt in der Gartenstadt

Am ersten Adventswochenende lädt der Weihnachtsmarkt im Schatten von St. Ulrich in die Gartenstadt (Bad Wörishofen) abends ein. Alle Infos im Überblick.

24.11.2022 | Stand: 15:16 Uhr

Bad Wörishofen hat neben dem Weihnachtsmarkt 2022 noch einen Adventsmarkt: Dieser findet in im Stadtteil Gartenstadt statt und hat Programm für das erste Adventswochenende. In diesem Artikel beantworten wir folgende Fragen rund um den Weihnachtsmarkt:

Wann findet der Adventsmarkt 2022 in Gartenstadt statt?

Wie lange hat der Adventsmarkt geöffnet?

Wie sieht das Programm an den drei Tagen aus?

Wann findet der Adventsmarkt 2022 in Gartenstadt statt?

Der Adventsmarkt bei der markanten Kirche St. Ulrich in Gartenstadt findet am ersten Adventswochenende statt. Bereits am Freitag ab 17 Uhr geht es los. Ebenso am Samstag, nur am Sonntag öffnet der Adventsmarkt 2022 um 16 Uhr.

Wie lange hat der Adventsmarkt geöffnet?

Am Freitag, 25. November, und Samstag, 26. November, hat der Adventsmarkt jeweils für vier Stunden geöffnet. Am Sonntag, 27. November, allerdings nur für drei Stunden. In den insgesamt elf Stunden gibt es ein Rahmenprogramm, welches Groß und Klein unterhält. Neben musikalerischer Unterhaltung kommt auch der Nikolaus zu Besuch.

Wie sieht das Programm an den drei Tagen aus?

Am Freitag beginnt das Rahmenprogramm um 17.15 Uhr mit dem Auftritt des Kneippwichtelchors, gefolgt um 18 Uhr mit dem Posaunenchor der Evangelischen Kirche. Am Samstag beginnt das Rahmenprogramm mit dem Besuch des Heiligen Nikolaus um 18 Uhr. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Akkordeongruppe Musikalino aus Türkheim ab 19.15 Uhr. Der Sonntag schließt das dreitätige Programm ab: Um 19 Uhr ist Schluss. Ab 17 Uhr unterhält die Jugendkapelle der Sing- und Musikschule. Während der Öffnungszeiten des Marktes ist im Café eine Bastelstube.

Freitag, 25. November Start: 17 Uhr 17.15 Uhr - Kneippwichtelchor 18 Uhr Posaunenchor der Evangelischen Kirche Ende: 21 Uhr

Samstag, 26. November Start: 17 Uhr 18 Uhr - Nikolaus 19.15 Uhr - Akkordeongruppe Musikalino aus Türkheim Ende: 21 Uhr

Sonntag, 27. November Start: 16 Uhr 17 Uhr - Jugendkapelle der Sing- und Musikschule Ende: 19 Uhr



Die Anreise nach Bad Wörishofen zum Adventsmarkt 2022 in Gartenstadt

Die Kneippstadt hat eine Zuganbindung. Rund jede Stunde fährt ein Zug aus Bad Wörishofen ab, der letzte Richtung Buchloe über Türkheim Bahnhof fährt um 0.30 Uhr ab. Die Kirche St. Ulrich ist in rund 20 Minuten per Fuß zu erreichen.

Wo kann ich im Bad Wörishofen parken?

In Bad Wörishofen gibt es nach Angaben der Stadtverwaltung mehrere Parkhäuser:

Tiefgarage Kurhaus

Kroneparkplatz

Parkplatz Mindelheimer Straße

Parkplatz Klosterhof

Parkhaus am Bahnhof

Parkhaus Kurpromenade

Parkdeck, Kneippsche Stiftungen, Fidel-Kreuzer-Straße

Wie auch mehrere Parkplätze in der Stadt:

Parkplatz Mindelheimer Straße, Kurpark

Tennisanlage im Kurpark

Hauptstraße, Kurhaus

Hauptstraße, Kroneparkplatz

Friedhof, St. Anna-Straße, Flurstraße, Kolpingstraße

Klosterhof

Rathaus, Bgm.-Ledermann-Straße 1

Dreifachturnhalle, Kaufbeurer Straße

Wie komme ich zum Weihnachtsmarkt in die Gartenstadt?

Wer nicht mit dem Auto zum Weihnachtsmarkt kommt, kann auch mit dem Zug zum Bahnhof Bad Wörishofen fahren (Fahrplanauskunft der Bahn hier). Von dort aus geht es weiter mit dem Bus (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu hier).

Wo kann ich in Bad Wörishofen übernachten?

Weihnachtsmarkt-Besucher können in Bad Wörishofen oder seinen Stadtteilen Dorschhausen, Frankenhofen, Hartenthal, Kirchdorf, Oberes Hart, Obergammenried, Schlingen, Schöneschach, Stockheim, Unteres Hart und Untergammenried übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt die Gäste-Information Bad Wörishofen unter Telefon +498247/9933-55 oder per E-Mail.

Wann die anderen Weihnachtsmärkte im Allgäu sind, erfahren Sie hier in unserer Übersicht.