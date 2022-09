Tierisch was los - beim ersten Hundebadetag in Memmingen

Zum Schluss geht es im Memminger Freibad nochmal rund – beim Hundebadetag schwimmen Vierbeiner aller Rassen und Größen. Sichtlich Spaß haben auch die Menschen.

14.09.2022 | Stand: 18:06 Uhr

Scheinbar kann „Rocky“ lesen. Neben dem Beckenrand steht in dicken gelben Buchstaben: „Springen verboten!“ Und der Border Collie hält sich daran. Egal, wie verlockend die Frisbee-Scheibe im Wasser ist – und wie einschmeichelnd die Überredungskunst seiner jungen Menschen-Freundin Mia. Dagegen landet der bayerische Gebirgsschweißhund „Ben“ schon wieder mit kräftigem Platschen im Familienbecken, nachdem er gerade erst herausgeklettert ist. Sein glattes braunes Fell glänzt in der Sonne, während er seine Kreise zieht.

Im Memminger Freibad sind an diesem Nachmittag Rottweiler, Pudel, Golden Retriever und Bulldoggen die Badegäste – beim ersten Hundebadetag, den die Stadt anbietet. Für die Zweibeiner ist die Saison zu Ende, bald rücken im Bad die Abrissbagger an. Vorher geht es nochmals rund, während die Hunde Spielzeuge aus dem Becken apportieren und über die Liegewiese toben. Aufgeregtes Gebell ist zu hören, dazwischen Gelächter und Stimmen von Haltern, die ihre Tiere anfeuern, loben oder rufen, wenn ihr Liebling die Spritztour zu sehr ausdehnt.

Sichtlich genossen haben Hunde wie auch ihre Herrchen und Frauchen den Hundebadetag im Freibad Memmingen, das bald für den Bau des neuen Kombibades abgerissen wird. Bild: Verena Kaulfersch

Knurren und Zähnefletschen gibt es selten: „Peanut“ probiert es mal aus, als „Makani“ auf der Treppe ins Becken an ihm vorbeikommt. Allzu beeindruckt ist der Graue Schäferhund nicht – schließlich ist Miniatur Australian Shepherd „Peanut“ erst drei Monate alt und noch ein richtiges Plüschknäuel. Jessica Roth und ihre Tochter Emilia aus Memmingen versuchen, ihrem lustig gefleckten Schützling Lust aufs kühle Nass zu machen. „Peanut“ wagt sich sicherheitshalber erst mal nur pfotentief ins Wasser.

Positives Echo für das Hundeschwimmen in Memmingen

Währenddessen erkundet es „Makani“ mit Herrchen Gerhard Kurzbach etwas ausgiebiger. „Das ist für ihn wichtig“, sagt der Benninger über diese Abwechslung und die Begegnung mit anderen Hunden. Denn im Januar sei „Makanis“ Gefährtin gestorben, das mache ihm zu schaffen: „Die beiden waren fast sechs Jahre lang ein Team.“ Für die Aktion der Stadt gibt es von Kurzbach ein „Daumen hoch“: Weil man mit dem Hund oftmals nicht in Baggerseen gehen dürfe, sei das eine tolle Gelegenheit, sagt er – wie viele, die mit ihren Vierbeinern den Tag im Bad genießen. Sorge, dass Tiere aufeinander losgehen könnten, hat Kurzbach nicht: „Es sind keine rauflustigen Hunde dabei. Es ist alles entspannt“, sagt der Benninger, der 13 Jahre lang eine Hundeschule hatte: „Jeder weiß ja, wie sein Hund tickt. Wenn nicht ganz sicher ist, wie er reagiert, nimmt man ihn an die Leine.“ (Lesen Sie auch: So erinnern sich Leserinnen und Leser an das Memminger Freibad)

Ein "Daumen hoch" für die Aktion gab es von Gerhard Kurzbach, der 13 Jahre lang eine Hundeschule hatte und mit seinem Grauen Schäferhund "Makani" vorbeischaute. Bild: Verena Kaulfersch

Beim Geschwisterpaar „Trudi“ und „Toni“ ist das nicht nötig: Die französischen Bulldoggen sind das erste Mal in einem Schwimmbad und vom Geschehen völlig gefesselt. „Es ist super. Die beiden sind sogar ein paar Züge geschwommen, ich bin richtig stolz“, schwärmt Eva Soufkova. Die Ottobeurerin hat morgens von der Aktion gehört, ist kurz entschlossen hergekommen – und bereut es nicht: „Alle verstehen sich, ohne dass Stress gemacht wird.“

Letzte Erinnerungsfotos vom Freibad Memmingen

Etwas Stress hat „Caesar“ schon. Schließlich muss sich der weiße Königspudel entscheiden, was er als Nächstes vorhat: sich näher mit einer netten Hundedame bekannt machen, mit den anderen toben oder mit Herrchen Thomas Minst ins kühle Nass gehen. „Das ist einmalig“, sagt Minst. Lächelnd schaut er seinem Hund zu und wünscht sich, dass es öfter eine solche Chance gäbe – ob im Wasser oder an Land. Über seinen Besuch ist der 61-jährige Memminger noch aus einem anderen Grund froh: Er selbst war schon als Baby hier und ist treuer Badegast geblieben. Nun heißt es Abschied nehmen. „Das ist hier schon etwas Besonderes, auch wegen der alten Bäume.“ Manches hält er mit der Handykamera noch einmal fest – und natürlich „Caesar“ in Aktion. Die Liebe zum Wasser liege dem Königspudel in den Genen: „Diese Rasse wurde früher zur Entenjagd in Frankreich eingesetzt.“

Nicht nur Königspudel "Caesar" kam beim Hundebadetag auf seine Kosten: Sein Besitzer Thomas Minst nutzte die Gelegenheit, um Abschied vom Memminger Freibad zu nehmen. Bild: Verena Kaulfersch

Das kühle Nass ist auch für „Carla“ kein Problem – die Neufundländerin hat sogar einen Seepferdchen-Kurs für Hunde in Neugablonz bestanden. Das zeigt das rote Halstuch, das Karoline Kirmaier der schwarz-weißen Hündin zu Ehren des Tages umgebunden hat. Dafür musste „Carla“ damals ins Wasser springen und zehn Minuten schwimmen. Gerade ist „Carla“ aber ratlos: Ein anderer Hund hat ihre Spielzeug-Krabbe verschleppt und schwimmt davon. Ansonsten geht es geordnet zu: Alle Tiere müssen tollwutgeimpft und haftpflichtversichert sein. Das stellen Peter Weiß und Daniel Andres sicher, die für die Stadt auch normalerweise in den Bädern im Einsatz sind. Vergnügt sieht Weiß dem Treiben zu: „Die Saison ist vorbei und das Wasser ist so oder so da. Warum also nicht mal einen Tag sowas machen?“

