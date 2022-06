Ryanair am Allgäu Airport: "Wir sind die grünste Airline Europas"

Die Fluggesellschaft Ryanair erwartet im Bereich der Passagier-Zahlen für Memmingen einen Rekord.

11.06.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Die Fluggesellschaft Ryanair hat vor fünf Jahren eine Basis am Flughafen Memmingen errichtet. Dort sind zwei Flugzeuge stationiert. Wie die Entwicklungspläne sind, welche neuen Flugziele hinzukommen und was die Airline für das Klima tut, darüber spricht Andreas Gruber, der Ryanair-Sprecher für Deutschland, Österreich und die Schweiz, im Interview mit unserer Redaktion.

Ryanair feiert das fünfjährige Bestehen der Basis am Flughafen Memmingen. Was versteht man unter einer Basis?

Andreas Gruber: Ryanair ist eigentlich bereits seit dem Jahr 2009 am Flughafen Memmingen präsent. Im Jahr 2017 hat man sich für eine Basis dort entschieden. Das heißt: Zwei Flugzeuge sind dort stationiert. Das kostet Ryanair 200 Millionen Dollar. Es gibt etwa 60 direkte Jobs wie das Flugpersonal. Wöchentlich gibt es von Ryanair 70 Abflüge – zu insgesamt 15 Destinationen, also Zielen.

Blick auf die vergangenen Jahre und auch ein Stück voraus…

Gruber: Die vergangenen zwei Jahre waren der absolute Wahnsinn für uns alle, aber wir haben den Kopf nicht in den Sand gesteckt. Wir erwarten einen Passagierzuwachs: von 149 Millionen Passagieren im Jahr 2019 zu insgesamt 165 Millionen in diesem Jahr. Für Memmingen erwarten wir im Zeitraum April 2022 bis März 2023 insgesamt 1,1 Millionen Passagiere. Das wäre ein Rekord. Im vergangenen Geschäftsjahr hat Ryanair 547.000 Passagiere ab/nach Memmingen befördert. Beliebteste Ziele der Reisegäste sind derzeit unter anderem Palma de Mallorca, London, Dublin und Palermo. (Den Sommer-Flugplan für den Allgäu Airport finden Sie hier.)

Planen Sie, die Basis am Flughafen Memmingen in der Zukunft auszubauen?

Gruber: Wir sind im ständigen Austausch mit Partnern und wollen bis zum Jahr 2026 auf insgesamt 225 Millionen Passagiere pro Jahr wachsen. Wir evaluieren ständig, mit welchen Flughäfen und Märkten dieses Wachstum stattfinden wird.

Mit Blick auf die Evaluierung: Hat denn ein kleiner Flughafen wie der Allgäu Airport eine Zukunft? Was denken Sie?

Gruber: Absolut. Wir schauen auf eine wettbewerbsfähige Kostenstruktur und effiziente Abläufe. Beides ist in Memmingen gegeben. In Deutschland setzen wir auf Regionalflughäfen. Sie haben absolut ihre Daseinsberechtigung. Kurze und unkomplizierte Wege: Da kann sich Memmingen schon sehen lassen.

Werden die Flugzeuge am Flughafen Memmingen auch gewartet?

Gruber: Am Standort in Memmingen haben wir Techniker für die permanente Wartung. Für größere Checks wechseln die Flugzeuge an andere Basen.

Derzeit liegt der Fokus auf Reisezielen im Mittelmeerraum, London, Dublin oder auch Riga. Mit welchen weiteren Zielen können Flugwillige rechnen, die mit Ihrer Airline von Memmingen aus abheben wollen?

Ab dem Winterflugplan werden die Flüge zu den Kanaren ausgebaut, zum Beispiel nach Lanzarote.

Im Winter ein bisschen Sonne tanken: Das hört sich erst einmal gut an. Dem steht allerdings der ökologische Fußabdruck entgegen. Was tut Ryanair für das Klima?

Gruber: Wir sind die grünste Airline Europas. Wir haben bereits einen 40 Prozent niedrigeren CO2-Ausstoß pro Passagier-Kilometer als andere Fluggesellschaften, weil wir zum Beispiel auf Direktflüge setzen. Den CO2-Ausstoß pro Passagier-Kilometer wollen wir bis zum Jahr 2030 um weitere zehn Prozent senken. 12,5 Prozent unserer Flüge sollen bis 2030 mit nachhaltigem Kerosin betankt werden. Wir wollen außerdem bis zum Jahr 2025 plastikfrei an Bord sein. 80 Prozent haben wir schon geschafft. 2050 wollen wir komplett CO2-neutral sein.

