Das Landratsamt will an seiner Dienststelle für den westlichen Landkreis Unterallgäu festhalten. Der Standort in Memmingen steht aber auf dem Prüfstand.

20.09.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Das Unterallgäuer Landratsamt soll weiterhin eine zusätzliche Außenstelle haben. Darüber waren sich die Mitglieder des Unterallgäuer Kreisausschusses in einer Sitzung im Juli einig. Ob diese aber auch künftig in der Herrenstraße 15 in Memmingen beheimatet bleiben soll, ließen sie offen.

