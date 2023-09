Polizei stoppt illegalen Drohnenflug am Flughafen Memmingen

Viel zu tun für die Polizei am Allgäu Airport: Unerlaubter Drohnenflug, rauchende und pöbelnde Passagiere und ein Versuch, in den Sicherheitsbereich zu kommen.

17.09.2023 | Stand: 12:45 Uhr

Drei Passagiere und ein Drohnenpilot haben am Wochenende die Polizei am Flughafen Memmingen beschäftigt. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Passagier auf dem Flug von Alicante nach Memmingen auf dem Klo geraucht. Das meldete die Flugzeugbesatzung der Polizei, die den Mann am Flughafen empfing und ihn wegen eines Verstoßes nach dem Luftsicherheitsgesetz anzeigte.

Ebenfalls nicht an die Regeln hielt sich eine in Deutschland lebende Rumänin. Die Frau hatte auf dem Flug von Succeava (Rumänien) nach Memmingen das Flugpersonal beleidigt und mehrmals dessen Anweisungen missachtet. Nun wird sie für ein Jahr von Fügen des Anbieters ausgeschlossen, berichtet die Polizei.

Airport-Flugsicherung meldet unerlaubten Drohnenflug am Flughafen Memmingen

Die Polizei am Allgäu Airport hat am Wochenende zudem einen jungen Mann gestoppt, der seine Drohne ohne Erlaubnis in der Flughafenumgebung aufsteigen lies. Mitarbeiter der lokalen Flugsicherung meldeten die Drohne der Polizei. Die Beamten fanden in der Nähe den 19-jährigen Drohnenpiloten und stoppten den illegalen Flug. Der junge Mann zeigte sich zwar einsichtig, eine Bußgeld muss er dennoch bezahlen.

Für Aufregung sorgte zuletzt noch eine Frau, die von Rom in Memmingen ankam. Die Frau betrat mit ihrem Kleinkind an der Hand die Einreisehalle. Von dort wollte sie dann aber "aus unerklärlichen Gründen" zurück in den Sicherheitsbereich, so die Polizei. Um dorthin zu gelangen, betätigte die Frau einen Notschalter. Sicherheitskräfte stoppten die Frau sofort und brachten sie zur Grenzpolizei. Auch sie muss mit einem Bußgeld rechnen.