Urlauber sollten in den Sommerferien besser frühzeitig am Flughafen sein

Zu Beginn der Sommerferien ist am Allgäu Airport deutlich mehr los als sonst. Urlauber sollten vor ihrem Abflug so viel früher da sein.

28.07.2023 | Stand: 10:25 Uhr

Die Sommerferien starten auch im Allgäu - für viele Menschen aus der Region fängt die schönste Zeit des Jahres an. Nach der Corona-Pandemie ist die Zahl der Flüge in Deutschland wieder stark gestiegen. Wir haben nachgefragt, was der Ansturm für den Flughafen Memmingen bedeutet.

Wie ist der Flughafen Memmingen für die Sommerferien vorbereitet?

"Gut!" antwortet Maricci King, Pressesprecherin des Allgäu Airports Memmingen auf die Frage, wie sich der Flughafen für die großen Ferien vorbereitet sieht. "Wir bieten keine Zusatzflüge an, sondern weiterhin den Sommerfahrplan. Das klappt bisher prima", sagt King.

Wann soll ich vor Abflug am Allgäu Airport sein?

King empfiehlt, in den Sommerferien zwei bis zweieinhalb Stunden vor dem Abflug am Flughafen zu sein. "Wichtig ist, vorher online einen Parkplatz zu buchen." (Das könnte Sie interessieren: Flughafen Memmingen veröffentlicht Sommer-Flugplan 2023 mit sechs neuen Zielen)

Welche Tipps hat die Polizei für Flugreisen ab München?

Wen es aus dem Allgäu in die Ferne zieht, dessen Urlaub startet oft am Flughafen "Franz-Josef-Strauß-Flughafen" in München. Die Bundespolizei hat Tipps für Reisende veröffentlicht, damit der Start ab München so problemlos wie möglich verläuft.

Soll man vor Abflug am Flughafen Franz Josef Strauß online einchecken?

Reisende sollten sich vorab auf der Website des Flughafens und den Social-Media-Kanälen der Bundespolizei über die Situation am Flughafen informieren. Zum Flughafen sollten Passagiere rechtzeitig kommen und nach am besten online einchecken.

Was muss ich am Flughafen München beachten?

"Weniger ist mehr", schreibt die Bundespolizei an alle Passagiere, die vom Flughafen München fliegen. Am besten käme nur ein Handgepäck mit in das Flugzeug. Flüssigkeiten müssten in transparenten, wiederverschließbaren Beuteln transportiert werden. Es dürften höchstens 100 Milliliter in ein Behältnis abgefüllt werden.

Reisenden rät die Bundespolizei, Flüssigkeiten, Laptops oder Tablets schon vor der Sicherheitskontrolle auszupacken und in die Wannen zu legen. (Lesen Sie hier: So kommen Sie aus Deutschland am besten zum Gardasee)